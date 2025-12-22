Vägledare till unga vuxna (deltid)
2025-12-22
Har du själv vuxit upp med en förälder som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller utsatt dig för våld och känner att du mår bra idag? Nu har du möjlighet att använda dina erfarenheter och hjälpa unga vuxna hos Maskrosbarn.Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
Maskrosbarn driver ett Arvsfondsprojekt som heter "Nästa Steg", I projektet ska vi testa, undersöka och utveckla tre olika stödinsatser för unga vuxna. Projektet pågår fram till december 2027. Är du intresserad av att veta mer om projektet kan du läsa det här!
Ett av stöden kommer att bestå av digitala samtal för personer mellan 18 och 25 år. Många maskrosbarn saknar någon äldre att bolla livets frågor med. Det finns behov av att prata om till exempel vilken utbildning man ska välja, hur man ska söka jobb, söka bostad, få professionell hjälp från till exempel psykiatri, socialtjänst och andra myndigheter. Det här stödet erbjuder vägledning i det.
Samtalens längd, intensitet och hur långvarig kontakten blir bedöms individuellt. Syftet med samtalen är att få stöd i att kartlägga sina behov, få hjälp med att ta nödvändiga kontakter och viss praktisk hjälp. Samtalen sker via videosamtal eller per telefon och du kan anpassa ditt schema i samråd med projektledare. En del samtal kommer att behöva ske på kvällar och helger.
Vägledarens uppgifter kommer vara att:
Boka och hålla samtal med unga vuxna
Lägga upp en plan för kontakten
Arbeta motiverande och stärkande
Göra research utifrån varje individs behov
Eget förberedelsearbete samt avstämningar med projektledare
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 20 %, med inledande provanställning om 6 månader. Tillträde så snart som möjligt efter överenskommelse.
Vem är du?
Vi söker dig som är varm, öppen och genuin i ditt bemötande av människor. Du behöver vara inlyssnande, tydlig och sätta gränser där det behövs. Du har en hög grad av personlig mognad och kan vara en trygg vuxen för målgruppen. Du behöver kunna arbeta flexibelt och kreativt för att hitta rätt information som deltagarna behöver. Du arbetar utifrån vår metod och tycker om att arbeta självständigt. Du behöver inte kunna allt men du kommer arbeta undersökande för att hitta rätt information.
Du är bekväm med att arbeta i ett projekt som är under utveckling där formen och detaljer kan komma att ändras på vägen.
Vidare är det krav att du:
Identifierar dig själv som ett maskrosbarn. Detta då vi arbetar med identifikation som en del av vår metod.
Har tillräcklig distans till egna erfarenheter för att kunna vara ett stöd till andra
Har en relevant utbildning, till exempel studie-och yrkesvägledare, socionom, beteendevetenskap eller andra utbildningar vi bedömer relevant
Har minst ett års erfarenhet av strukturerade samtal i din profession eller genom annan erfarenhet vi bedömer likvärdig. Du har genom detta erfarenhet av att möta olika typer av individer och är trygg med att leda samtal, bemöta personen där den är och hjälpa till att identifiera och kartlägga behov.
Behärskar svenska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du:
har arbetat med målgruppen 18-25 år tidigare
har erfarenhet av stödjande samtal
har arbetat i relevant roll på myndighet som till exempel socialtjänsten eller arbetsförmedlingenSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 7 januari 2026. Ansökan sker via vårt rekryteringssystem där vi vill att du bifogar CV och personligt brev (bifoga personligt brev under "Övriga dokument"). I det personliga brevet vill vi att du besvarar och reflekterar över frågorna nedan, dessa är en grund i vår urvalsprocess.
Beskriv kort din uppväxt samt hur du bearbetat dina upplevelser?
Hur tror du att din arbetslivserfarenhet och utbildning kan bidra till den här rollen?
Vad du ser som den största utmaningen för dig i rollen?
Om du går vidare efter den första intervjun behöver du kunna ta dig till vårt kontor i Stockholm för intervju två. Om du erbjuds tjänsten så behöver du även kunna delta på en utbildningsdag den 7 mars på kontoret i Stockholm. Vid anställning behöver utdrag från Polisens belastningsregister kunna uppvisas (arbete med barn i annan verksamhet än skola).
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Natalia Aramburu på natalia@maskrosbarn.org Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
