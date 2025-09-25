Vågen söker sin nya stjärna
2025-09-25
Om tjänsten
Vill du ha en central roll där både människor och material passerar förbi dig dagligen och där din noggrannhet gör att hela flödet rullar smidigt? Då kan detta vara något för dig.
Vi söker nu en engagerad konsult till vågexpeditionen hos vår partner i Göteborg. Här blir du en viktig pusselbit i vardagen: du väger in och ut transporter, registrerar material och håller koll på att rätt uppgifter hamnar i systemen. Samtidigt är du den som välkomnar både interna och externa chaufförer, svarar på frågor och ser till att alla papper (och digitala kvittenser) är i ordning.
Ditt jobb handlar mycket om service och struktur. Ena stunden tar du fram en följesedel med unikt ID för en transport, nästa stund löser du en fråga via telefon eller i ärendesystemet Imbox. Det kan vara om allt från fakturor och märkning till körorder och beställningar av tillbehör. Du är helt enkelt spindeln i nätet - men med vågen som nav.
Sammanfattningsvis kommer ditt arbete att innefatta:
Välkomna transporter, väga in/ut fordon och registrera material.
Skapa följesedlar, kvittenser och administrera körorder.
Hantera frågor via telefon och mejl i Imbox.
Säkerställa ett smidigt och korrekt flöde i vågexpeditionen.
Bidra med service, struktur och koll på detaljer.
Daglig kontakt och samarbete till kollegor på andra avdelningar för att lösa dina ärenden
Om vår partner
Vi rekryterar till ett ledande företag inom sin bransch. Företaget arbetar som en helhetsleverantör och samarbetar med både företag och offentliga aktörer för att främja en cirkulär ekonomi genom miljövänliga och hållbara processer.
Vi söker dig som
Arbetat minst två år i en administrativt roll (gärna inom logistik eller transport).
Har god datorvana och erfarenhet av att arbeta i ett ärendehanteringssystem sedan tidigare
En noggrann sida (du gillar när siffror och papper stämmer).
Bra kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt - du möter både chaufförer och kollegor med ett leende.
Förmågan att hantera flera ärenden samtidigt utan att tappa fokus.
Talar och skriver flytande svenska och engelska i både tal och skrift.
För att lyckas i den här rollen tror vi att du är en person som trivs när det är lite fart och fläkt, men som samtidigt alltid har koll på detaljerna. Du gillar när saker hamnar på rätt plats och får energi av att skapa struktur, även när mycket händer på en gång. Servicekänsla är något du bär med dig naturligt då du möter chaufförer, kollegor och kunder med ett leende och tycker det är roligt att vara den som får allt att flyta på.
Samtidigt har du en lugn och stabil sida som gör att du kan behålla fokus även när flera uppgifter knackar på samtidigt. Du är nyfiken och lösningsorienterad, inte rädd för att ställa frågor och lära dig nytt, och du har inga problem med att växla mellan datorarbete och direktkontakt med människor. Kort sagt: du är en kombination av noggrann, serviceinriktad och flexibel, och du gillar att vara den där viktiga länken som gör att helheten fungerar smidigt.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag på initialt 6 månader där du blir anställd som konsult hos OIO. Förutsatt att du trivs väl och båda parter är nöjda i samarbetet finns möjlighet till förlängning av uppdraget.
Anställningen kommer att inledas med en introduktion där du som ny får gå bredvid en erfaren kollega samt ta del av ett gediget introduktionsmaterial på bolagets intranät, allt för att ge dig rätt förutsättningar i arbetet. Klädkod tillämpas på företaget.
Övrig information
Omfattning: Heltid, 7-16
Start: Omgående
Placering: Hisingen
Kontaktperson: Dino Segetalo - dino@oio.se
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
