Vägdriftsarbetare Öland
2026-04-10
Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Som medarbetare inom vägservice arbetar du med tillsyn och löpande underhåll av vägnätet genom regelbundna besiktningar för att upptäcka och åtgärda brister, exempelvis hinder på väg.
Arbetet omfattar bland annat potthålslagning, röjning av växtlighet i och intill vägbana, rengöring av vägmärken, riktning av sneda skyltar och stolpar, manuell slåtter vid vägräcken samt borttagning av reklam. Du kommer även att delta i mindre skyltarbeten och andra kortare tilläggsarbeten.
Tjänsten innefattar beredskap under både sommar- och vinterperiod.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Tillsvidareanställning (provanställning 6 månader tillämpas)
Arbetsplats: Öland, Industrigatan 6, Färjestaden
Om digVi söker dig som är motiverad, ansvarstagande och trivs med att arbeta ute i fält. Du arbetar självständigt men värdesätter även samarbetet med kollegor. Då arbetsuppgifterna kan variera från dag till dag behöver du vara flexibel, prestigelös och snabbt kunna anpassa dig till förändrade förutsättningar.
Säkerhet är alltid din högsta prioritet. Som vägdriftsarbetare kan du utföra olika typer av arbetsuppgifter, både på egen hand och i team. Du är en lagspelare som vill bidra till nöjda kunder, goda resultat och säkra statliga vägar.
KvalifikationerErfarenhet av anläggningsarbete eller drift- och underhållsarbete av vägar är meriterande
B-körkort är ett krav
C-körkort är meriterande
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav
Vi tillämpar löpande urval - vänta därför inte med din ansökan!
KontaktHar du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Platschef: Jonatan Jansson
Telefon: 072-533 78 75
E-postadress: jonatan.jansson@peab.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Peab är Nordens samhällsbyggare med 12 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.
Detta är ett heltidsjobb.
