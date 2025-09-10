Vägarbetare till Svevia
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en vägarbetare inom drift och underhåll till vår etablering i Tollarp. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som vägarbetareI rollen som yrkesmedarbetare är ditt huvudsakliga uppdrag att inspektera vägnätet i området och rapportera eventuella brister och därefter åtgärda dessa. Vi jobbar med drift- och underhållsrelaterade arbetsuppgifter, barmarksunderhåll och vinterväghållning. Utöver detta kommer du arbeta med mindre anläggningsarbeten. I tjänsten ingår sommar- och vinterberedskap med ansvar att kalla ut saltbilar och plogenheter. Vid beredskapen tar du som yrkesmedarbetare ett arbetsledande ansvar och styr arbetet och kommunikationen med Svevias underentreprenörer. I tjänsten så stöttas du av nära arbetsledning och engagerade kollegor.
Här blir du en del av ett familjärt team som har roligt på arbetsplatsen. Tjänsten är på heltid och du rapporterar till platschef. Placeringsort är på Svevias etablering i Tollarp. På Svevia tillämpar vi individuell lönesättning.
Vem är du?För att vara aktuell för tjänsten ser vi det som ett krav att du har:
B-körkort
Ett större intresse av att arbeta på väg
Öppen för beredskapstid, både under vinter- och sommarsäsong
God datorvana samt intresse för digitala arbetssätt och processer
Goda kunskaper i svenska tal och skrift
Det är dessutom meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta inom drift- och underhåll på väg sedan tidigare eller eventuellt annat anläggningsarbete
C-körkort / APV
Relevant teknisk utbildning som passar för tjänsten
I övrigt är din personlighet viktig för oss!
Som person är du praktiskt lagd, trivs med både varierat och fysiskt arbete samtidigt som du är duktig på att självständigt lösa problem. Då vi arbetar i team och hanterar kundrelationer så är det viktigt för oss att du värdesätter god kommunikation och uppvisar bra samarbetsförmåga. Att ta egna initiativ och stort eget ansvar är naturligt för dig, samtidigt som du alltid strävar efter att upprätthålla en hög servicenivå.
Här blir du en del av ett flexibelt och omtänksamt team som hjälper varandra när det behövs. För att lyckas som allra bäst i den här rollen behöver du inte bara ha rätt kompetens, utan också en serviceinriktad inställning och en vilja att ha roligt på jobbet!
Varmt välkommen med din ansökan redan idag.
En del av något större Svevia är i dag Sveriges största driftentreprenör. Inom drift och underhåll sköter vi bland annat sommar- och vinterväghållningen för hälften av statens vägnät. Och många kommuner, privata företag och vägföreningar anlitar oss för att ta hand om deras vägar och utemiljöer.
Hos oss bidrar du till en större helhet. Vi plogar för barnfamiljen som är på väg till fjällen. Vi gör så att näringslivets varutransporter når fram och ser till att gator, torg och parker är rena och snygga. Dessutom skyddar vi liv på vägen genom vårt erbjudande inom trafikanordningar.
Varför Svevia? Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta och det är lätt att göra sin röst hörd. Samtidigt blir du en del av en praktisk verklighet och ett företag där konkreta resultat skapas med rykande asfaltmaskiner, stora snöplogar och tonvis med armeringsjärn och betong. Med ditt yrkeskunnande kan du göra skillnad på vägen. Och vi sätter alltid säkerheten först - både med omtanke om din egen arbetsmiljö och andras trygghet.
För dig som vill ta nästa steg i utvecklingen finns det många möjligheter. Både om du vill fördjupa dig inom ditt specifika område eller gå vidare i en arbetsledande position. Tillsammans får vi stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 30 september. Urval görs löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Christoffer Erlandsson på Christoffer.erlandsson@svevia.se
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
