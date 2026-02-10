Vafabmiljö söker Reparatör
VafabMiljö Kommunalförbund / Maskinreparatörsjobb / Västerås Visa alla maskinreparatörsjobb i Västerås
2026-02-10
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VafabMiljö Kommunalförbund i Västerås
, Enköping
, Köping
, Sala
, Heby
eller i hela Sverige
Nu söker vi en Reparatör till enheten Transport Service för ett vikariat till augusti. Har du kunskap inom hydraulik, elarbeten och svetsarbeten? Vill du arbeta med reparationer och underhåll av olika slag? Då kanske det här kan vara en tjänst för dig!
Vi söker dig som kan bidra till helheten på enheten Lager och Transport och framförallt säkerställa att våra maskiner, fordon, släp, containers och utrustning håller god kvalitet varje dag.
Hos oss arbetar du i ett team där du förväntas vilja utvecklas över tid och bidra till att forma arbetssätt. Rollen innebär ett fokus på effektivisering och kräver flexibilitet.
Om rollen
Som reparatör hos oss ansvarar du i huvudsak för att utföra kvalitativa reparationer och underhåll av maskiner, fordon och släp. Du ansvarar för påbyggnationer av tunga fordon, containers och övrig utrustning. Här kommer du vara en av våra problemlösare och utmaningarna vi ställs inför går sällan att hitta lösningar på i en instruktionsbok. Det ger utrymme till att testa egna förslag tillsammans med dina kompetenta kollegor.
Du finns tillhands i verksamheten där det finns behov och kan behöva stötta upp i reparationer eller underhåll i olika omfattning av diverse utrustning på våra olika återbruk och anläggningar.Som medarbetare hos oss förväntas du aktivt bidra till utvecklandet av verksamheten. Självklart förväntas du även bidra till ett gott samarbete med kollegor och kunder.
Verkstaden består av 4 medarbetare som tillsammans startar dagen klockan 07:00 för att göra en övergripande plan för dagen och nästkommande dagar.
Verkstaden är tillgänglig för reparationer för många delar av Vafabmiljös verksamhet och vi hanterar även akuta reparationer, vilket kan göra att planen som läggs på morgonen kan komma att ändras under dagen. Dagen avslutas med att säkerställa ordning och reda i lokalerna för nästkommande dag.
Arbete sker både inomhus och utomhus året runt.
Vem är du?
För att trivas i och lyckas väl i rollen som reparatör behöver du vara noggrann och säkerhetsmedveten. Du är serviceinriktad i ditt förhållningsätt och har lätt för att samarbeta. Du behöver även vara flexibel, lösningsfokuserad och vilja bidra till förbättring av verksamheten.
Som en del av vår grupp förväntas du leva och leda efter våra värdeord Trovärdiga, Omtänksamma och Nytänkande och att du delar vår strävan mot ett hållbart samhälle. I den här rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personliga förmågor.
Vi ser att du har:
• Aktuella grundkunskaper eller erfarenhet av hydraulik och elarbeten.
• Avslutad gymnasial utbildning.
• B-körkort.
• Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
• Det är starkt meriterande om du har svetsutbildning (MMA, MIG, MAG, TIG, Gasskärning).
• Erfarenhet av reparation av tunga fordon.
• Erfarenhet från reparationer av containers.
• Fallskyddsutbildning.
- Yrkesbevis eller utbildningsintyg för hjullastare eller motsvarande.
- Yrkesbevis eller utbildningsintyg för grävmaskin eller motsvarande.
• Traverskort.
• C-körkort.
• Heta arbeten.
Vad får du?
Hos oss får du ett varierande arbete på en arbetsplats som sätter miljön först. Här bryr vi oss om varandra och vår arbetsmiljö. Vi erbjuder flera förmåner, bland annat ger träning ledig tid.
Läs mer om våra förmåner här: https://vafabmiljo.cruitive.com/
Vi vill spegla våra kunder och samhället i stort och vill därför anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och den erfarenhet det ger.
Annat bra att veta:
Tjänsten är ett vikariat på heltid med placering på vårt Driftkontor på Gryta avfallsanläggning, Returvägen 20, i Västerås.
Vikariatet är inledningsvis till och med augusti.
Start för tjänsten är omgående.
Så här ansöker du:
Låter det här som en tjänst för dig? Då är du välkommen att söka tjänsten redan idag. Sista ansökningsdag är den 8 mars.
Varmt välkommen med din ansökan!
Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Om Vafabmiljö
VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av Heby, Enköping och alla kommuner i Västmanland. Vi arbetar med avfallshantering på ett sätt som är långsiktigt och hållbart. Våra mål är att avfallsmängderna ska minska och att avfallet ska ses som en resurs. Allt ska återanvändas eller återvinnas så långt det bara är möjligt. Genom att dela med oss av vår kunskap och erbjuda bra lösningar vill vi ge dig förutsättningar att vara med och skapa en hållbar framtid. Tillsammans kan vi rädda världen lite grann varje dag, brukar vi säga.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Nyfiken på att veta mer om VafabMiljö?
Läs mer på vår karriärsida: https://vafabmiljo.cruitive.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vafabmiljö Kommunalförbund
(org.nr 222000-3129), https://vafabmiljo.se/ Arbetsplats
Vafabmiljö Kontakt
Malin Nilsson malin.nilsson@vafabmiljo.se Jobbnummer
9735371