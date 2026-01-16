Vaccinationssjuksköterska - Doktor24
2026-01-16
, Eda
, Arvika
, Bengtsfors
, Åmål
, Kumla
, Örebro
, Göteborg
, Borås
Om uppdraget
Doktor24 söker en legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av vaccinationer till sin mottagning på Apoteket Töcksfors. Du kommer att arbeta självständigt med hela patientflödet - från rådgivning till genomförande av vaccinationer samt tillhörande mottagningsarbete.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Vaccinationsrådgivning
Genomförande av vaccinationer
Administration i MittVaccin
Beställning av vaccin och förbrukningsmaterial
Övrigt mottagningsarbete
Placering:
Apoteket Töcksfors, Älverudsvägen 1, Töcksfors
Period & omfattning
Period: 29 juni 2026 - 7 augusti 2026
Omfattning: ca 40 % (cirka 24 timmar/vecka)
Antal konsulter: 1
Oförlängbart uppdrag
Arbetstider
Vardagar: 09:45-18:00 (30 min lunchrast)
Lördagar kan förekomma
Introduktion & utbildning
Digital utbildning: ca 12 timmar (kräver dator)
Fysisk inskolning: 3 dagar á 8 timmar
Kvalifikationer (skallkrav)
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av vaccinationsarbete och resevaccin
Erfarenhet av journalsystemet MittVaccin
Mycket god datorvana
Flytande svenska i tal och skrift
Uppdaterat CV
Två skriftliga referenser
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Kompetensutveckling genom kurser och föreläsningar
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodellSå ansöker du
Skicka din ansökan via VårdIX hemsida eller kontakta Sam: 070 999 14 41
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Doktor24
Sam Souid sam@cleverex.se
9689822