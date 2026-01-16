Vaccinationssjuksköterska - Doktor24

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Årjäng
2026-01-16


Om uppdraget
Doktor24 söker en legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av vaccinationer till sin mottagning på Apoteket Töcksfors. Du kommer att arbeta självständigt med hela patientflödet - från rådgivning till genomförande av vaccinationer samt tillhörande mottagningsarbete.

2026-01-16

Dina arbetsuppgifter
Vaccinationsrådgivning
Genomförande av vaccinationer
Administration i MittVaccin
Beställning av vaccin och förbrukningsmaterial
Övrigt mottagningsarbete

Placering:
Apoteket Töcksfors, Älverudsvägen 1, Töcksfors
Period & omfattning
Period: 29 juni 2026 - 7 augusti 2026
Omfattning: ca 40 % (cirka 24 timmar/vecka)
Antal konsulter: 1
Oförlängbart uppdrag

Arbetstider
Vardagar: 09:45-18:00 (30 min lunchrast)
Lördagar kan förekomma

Introduktion & utbildning
Digital utbildning: ca 12 timmar (kräver dator)
Fysisk inskolning: 3 dagar á 8 timmar

Kvalifikationer (skallkrav)
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av vaccinationsarbete och resevaccin
Erfarenhet av journalsystemet MittVaccin
Mycket god datorvana
Flytande svenska i tal och skrift
Uppdaterat CV
Två skriftliga referenser

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Kompetensutveckling genom kurser och föreläsningar
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Så ansöker du
Skicka din ansökan via VårdIX hemsida eller kontakta Sam: 070 999 14 41

Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Doktor24

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9689822

