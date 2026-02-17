VA-tekniker
2026-02-17
Vi söker en VA-tekniker till gatukontoret i Sorsele.
GVA-enheten ansvarar för bland annat drift och underhåll av kommunala VA-anläggningar, vägar och gator, renhållning och slamtömning av enskilda brunnar.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Drift och underhåll - kommunens VA-anläggningar som pumpstationer, avloppsreningsverk, vattenverk, reservoarer, ledningsnät med mera.
Felsökning och reparation - anläggningar, ledningsnät och annan utrustning.
Övervakning - jobbar med kommunens övervakningssystem inom området tillsammans med VA-samordnare.
Slamtömning - Delaktig i kommunens slamtömning under barmarkssäsongen.
Övrigt förekommande arbetsuppgifter inom enheten kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial nivå med inriktning på teknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har välutvecklad IT-kompetens/god datorvana och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som uppskattar att ha en stor bredd av arbetsuppgifter och som är noggrann, drivande och självständig i din yrkesutövning. Förmåga till god dialog och samarbete med kollegor och andra yrkeskontakter som är nödvändigt för att lyckas i tjänsten.
Meriterande med utbildning inom vatten och avlopp, GIS, eller yrkeserfarenhet som VA-ingenjör, VA-projektör, VA-utredare, drifttekniker, eller längre erfarenhet av maskin- och anläggningsarbete. Övrig information
Krav på B + C körkort.
Meriterande är yrkeskompetensbevis (YKB) för godstransporter.
Tjänsten kan komma att innehålla beredskap.
I Sorsele kommun arbetar vi efter värdegrunden "Mod, Glädje och Respekt"
Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna både manliga och kvinnliga sökanden till den här tjänsten.
Varaktighet
Tillsvidareanställning 100%
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde: Sker löpande eller efter överenskommelse.
Märk ansökan: 2026/99-023
Lön: Enligt Sorsele Kommuns lönestruktur
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dnr 2026/99-023". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sorsele kommun
(org.nr 212000-2585), https://www.sorsele.se/kommun
924 81 SORSELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Samhällsbyggnadschef
Elin Bergarp 0952-140 64 Jobbnummer
9747550