VA-Projektör till Ulricehamns Energi AB
2025-09-30
Vill du vara med och forma framtidens infrastruktur tillsammans med oss?
Om rollen
Som projektör hos oss får du chansen att ta plats i en nyckelroll där teknik, samordning och kommunikation står i centrum. Ditt uppdrag omfattar projektering av VA projekt. I rollen har du möjlighet att påverka projekt från idéstadiet till färdigt resultat och vara en sammanhållande länk mellan olika interna discipliner hos oss. Ditt arbete innebär täta kontakter med projektledare, specialister och externa aktörer där du förväntas bidra med teknisk expertis, nytänkande och struktur.
Uppdraget innebär bland annat att:
Driva och samordna projekt inom VA. Delta i både ledning och genomförande av projekt - från förstudie till färdigställande.
Självständigt driva olika projekteringar och säkerställa att processer genomförs korrekt.
Bidra till att utveckla processer, arbetssätt och användande av verktyg för att säkerställa att projektmål uppnås på ett effektivt och hållbart sätt.
Arbeta med tillståndsprocesser, diverse utredningar och upphandlingarinom VA området.
VA-projekteringsarbete.
Ulricehamns Energi växer starkt och du kommer vara delaktig i att förbättra arbetsprocesser och verktyg för att driva projekten ännu bättre. Vi hoppas att du likt oss tycker det är intressant!
Placering är på kontoret i Ulricehamn och du rapporterar direkt till Sektionschef VA-planering.
Din profil
Vi söker dig som är ingenjör inom Väg- och vattenbyggnad. Du är ansvarstagande och strukturerad, med en naturlig förmåga att planera och driva arbetet framåt. Med ett lösningsorienterat och flexibelt arbetssätt anpassar du dig snabbt till nya situationer. Din kommunikativa förmåga gör att du skapar goda relationer såväl inom projektteamet som externa konsulter, entreprenörer, kommunen mfl.
Du har erfarenhet av att leda eller delta i VA projekt, där du trivs med att ta initiativ och skapa engagemang. Du har god vana av digitala projekteringsverktyg och har med dig grundläggande förståelse för entreprenadjuridik och arbetsmiljö. Regelverken AB 04 och ABT 06 är du välbekant med, vilket ger dig trygghet i att hantera avtal och villkor i projektens olika skeden. Vi förväntar oss att du har erfarenhet av VA-projektering i CAD-miljö.
För uppdraget behöver du hantera svenska språket väl i såväl tal som skrift samt behärskar engelska. Du innehar B-körkort. Engagemang, flexibilitet och ett intresse för samhällsbyggnad och hållbar utveckling är egenskaper vi värdesätter högt
Vi erbjuder
Hos oss får du en dynamisk arbetsmiljö där din kompetens och erfarenhet uppskattas och uppmuntras. Du blir en del av en organisation som prioriterar hållbarhet och säkerhet, och du får arbeta med kollegor som delar sina erfarenheter med varandra. Här arbetar du med stimulerande och samhällsnyttiga projekt och blir välkomnad in i en kompetensstark verksamhet med genuina relationer. Vi delar en stolthet i att verkligen bidra till kommunens långsiktiga utveckling!
Vi samarbetar med Stella Rekrytering & Ledarskap. Vid frågor om uppdraget vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Elin Dresch på 072 214 23 87 alternativt Sören Holmlind på 070670 25 52. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Annonsen kommer att vara publicerad tills att tjänsten är tillsatt.
Om Ulricehamns Energi Ulricehamns Energi AB driver samhällsnyttig infrastruktur inom elnät, fibernät, fjärrvärme, VA, miljö och entreprenader. Vi är ungefär 100 anställda som strävar efter att göra Ulricehamns kommun till en bekväm plats för alla invånare. Vår familjära anda präglas av ansvarstagande, engagemang och entreprenörskap.
Välkommen till Team Energi - tillsammans för Ulricehamn Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Arbetsgivare Stella Rekrytering och Ledarskap AB
(org.nr 556745-3559), http://www.stellaab.se Arbetsplats
Stella Rekrytering & Ledarskap Kontakt
Elin Dresch elin.dresch@stellaab.se 0722142387 Jobbnummer
9534193