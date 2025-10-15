VA-Projektör till A-metodik
2025-10-15
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Är du en noggrann och driven projektör med passion för VA-lösningar? Vi söker dig som vill vara med och forma framtidens infrastruktur genom att projektera hållbara och smarta system för vatten och avlopp i spännande och samhällsviktiga projekt.
Varför välja A-metodik?
På A-metodik är vi ett engagerat och sammansvetsat team som brinner för att skapa lösningar som gör skillnad - både för våra kunder och för samhället.
Som ett mindre företag värdesätter vi varje medarbetares insats och skapar en arbetsmiljö präglad av nära samarbete, korta beslutsvägar och stor frihet. Vi kombinerar bredd och djup i våra uppdrag - från omfattande infrastrukturprojekt för gruv- och industrisektorn till skräddarsydda lösningar för kommunala verksamheter. Hos oss får du möjligheten att arbeta med varierande och utmanande projekt, samtidigt som vi lägger stor vikt vid samarbete, kunskapsdelning och att tillsammans leverera lösningar av högsta kvalitet.
Vad innebär rollen?
Som VA-Projektör kommer du att få en nyckelroll i att delta i spännande projekt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan inkludera:
• Projektering av VA-system i både förprojektering- och bygghandlingsskede
• Framtagning av tekniska ritningar och beskrivningar i CAD/BIM-miljö
• Dimensionering av ledningsnät, dagvattenhantering, förutsättningar till pumpstationer m.m.
• Modellering och beräkningar av dagvattenflöden och ledningskapacitet
• Samordning med andra teknikområden
• Medverkan vid framtagning av förfrågningsunderlag
• Kontakt med kunder, entreprenörer och myndigheter
• Deltagande i platsbesök och projekteringsmöten
Vad vi erbjuder dig
På A-metodik vill vi att du ska trivas, utvecklas och känna dig uppskattad. Därför har vi skapat en arbetsplats som är både stimulerande och omtänksam. Här är några av de förmåner vi erbjuder:
• Flexibilitet som passar ditt liv: Hos oss har du friheten att planera dina arbetstider och ditt arbetssätt - vi tror på en sund balans mellan arbete och fritid.
• Hälsa och välmående i fokus: Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag och en "livsmålstimme" varannan vecka, som du kan använda till det som passar bäst för dig.
• Stark gemenskap: Vi skapar en arbetsmiljö där samarbete och trivsel står i centrum. Det är naturligt för oss att hjälpa varandra, dela kunskap och fira framgångar tillsammans. Genom gemensamma aktiviteter och öppna dialoger ger vi alla möjlighet att påverka och forma vår arbetsplats.
• Arbete med mening: Hos oss arbetar du inte bara med tekniskt utmanande projekt, utan också med lösningar som bidrar till en hållbar framtid.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har:
• En relevant examen (civilingenjör, högskoleingenjör eller motsvarande), och/eller relevant erfarenhet av projektering inom VA.
• Goda färdigheter i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Ett öga för detaljer, självgående arbetsstil och förmågan att se helheten i projekt.
Vi vill fortsätta leda utvecklingen inom VA-teknik - känner du att din kompetens kan göra skillnad? Då ser vi fram emot din ansökan!
Vi intervjuar kandidater löpande och tillsätter tjänsten så snart vi hittar rätt person.
Rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting. Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult Henna Vaalto på henna.vaalto@studentconsulting.com
.
OM FÖRETAGET
