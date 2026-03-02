Va-ingenjör
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Avesta Vatten och Avfall AB är ett miljöföretag som ägs av Avesta kommun. Vi driver flera vattenverk och avloppsreningsverk, med tillhörande ledningsnät. Vi har också ansvaret för insamling av avfall under kommunalt ansvar. Avesta Vatten och Avfall är ett välskött bolag som står inför spännande utmaningar. Vi arbetar bland annat med att projektera för ett nytt reningsverk, stärka och säkra vattenförsörjningen, bygga ut fastighetsnära insamling, optimera återvinningsgraden av vårt avfall och arbetar med förnyelse av våra ledningsnät. Avesta Vatten och Avfall är en viktig del i Avesta kommuns framtida utveckling som en attraktiv etablerings- och bostadsort.
Vill du vara med och säkra framtidens vattenförsörjning?
Nu söker vi en engagerad och ansvarsfull VA ingenjör som vill bidra till att utveckla hållbara och driftsäkra lösningar inom vattenproduktion och vattenförsörjning. Hos oss får du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där teknik, miljö och samhällsutveckling möts.
Din roll Som VA-ingenjör arbetar du med: - Utredningar, analyser och tekniska lösningar inom vattenproduktion och distribution - Planering, utveckling och optimering av våra vattenanläggningar - Projektledning av investerings- och utvecklingsprojekt inom VA - Uppföljning av lagkrav, tillstånd, kvalitetskrav och egenkontroll - Samarbete med myndigheter, entreprenörer, konsulter och interna funktioner - Omvärldsbevakning och implementering av nya metoder och teknik inom VA området
Vi söker dig som har- Högskoleutbildning inom VA teknik, miljöteknik, samhällsbyggnad, maskin/energi eller annan utbildning som bedöms likvärdig - Erfarenhet från VA området är meriterande, men vi lägger stor vikt vid ditt engagemang och din vilja att utvecklas - God kommunikativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Vi erbjuder * Ett meningsfullt arbete * Möjlighet att påverka och utveckla framtidens vattenförsörjning* Flexibla arbetstider och goda förmåner * Ett engagerat team med hög kompetens
