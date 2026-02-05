VA-chef till Gnesta kommun
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med kommunövergripande frågor, såsom strategisk och fysisk planering, myndighetsutövning inom miljö och byggfrågor samt regional utveckling. Här finns också det samlade ansvaret för kommunens tekniska försörjning inom avfall och renhållning, vatten och avlopp, gator, vägar och parker. Förvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
Gnesta kommuns samhällsbyggnadsförvaltning består av fem enheter: Renhållning, Gata/Park, Bygg och Miljö, Planering samt VA-enheten. Som VA-chef tillhör du VA-enheten organisatoriskt, men samarbetet sträcker sig över hela förvaltningen, vilket ger en dynamisk och varierad arbetsvardag.
I denna rekrytering samarbetar Gnesta kommun med Jefferson Wells. Vid frågor om tjänsten, kontakta Marie Gutke 070-377 54 27 alt marie.gutke@jeffersonwells.se
Som VA-chef i Gnesta kommun ansvarar du för ledning, utveckling och drift av kommunens vatten- och avloppsverksamhet. Rollen innebär ett helhetsansvar för både strategiska och operativa frågor inom VA, där fokus ligger på att:
* Optimera driftorganisationen för att säkerställa en effektiv och robust daglig verksamhet.
* Utveckla långsiktiga investerings- och reinvesteringsplaner för att möta både dagens behov och framtidens krav på kapacitet och kvalitet.
* Säkra efterlevnad av LAV (Lagen om allmänna vattentjänster) samt andra relevanta lagar och föreskrifter.
* Vara en trygg och kunnig aktör i det politiska sammanhanget, med förmåga att kommunicera komplexa frågor på ett tydligt och beslutsunderlättande sätt.
* Delta i och bidra till övergripande samhällsbyggnadsfrågor i samverkan med andra enheter och externa aktörer.
* Du har personal-, budget- och resultatansvar för VA-enheten, och rapporterar till chefen för Samhällsbyggnad. Du leder ett engagerat team på i dagsläget 12 medarbetare med hög kompetens och ett starkt driv att utveckla verksamheten.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker:
* Har relevant teknisk högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet inom VA, samhällsbyggnad eller liknande område som arbetsgivaren bedömer relevant
* Har flerårig erfarenhet av ledarskap, gärna inom kommunal VA-verksamhet
* Har erfarenhet av att leda och driva utvecklingsarbete inom drift och strategiska planeringsfrågor
* Har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
* Har god förståelse för LAV och övriga tillämpliga lagar och regelverk.
* Behärskar det svenska språket i tal och skrift
* Har B-körkort
Vidare är det meriterande om du:
* Är van att arbeta med strategisk planering, investeringsprojekt och förändringsledning
* Har erfarenhet av offentligt Upphandlingsförfarande
* Vana av att hålla föredrag inför större grupper
Personlig kompetens:
För att trivas i rollen är du kommunikativ, lyhörd och stabil. Du har förmågan att prioritera, är flexibel och kan växla mellan olika arbetsuppgifter. Du arbetar lösningsorienterat och har en stark drivkraft att bidra till teamets och kommunens framgång. Vidare har du ett stort samhällsengagemang och en vilja att skapa nytta för invånare och kommande generationer.
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Samhällsbyggnadschef
Niklas Spets niklas.spets@gnesta.se 0158 27 5115
