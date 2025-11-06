VA Tekniker
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Som VA-tekniker hos oss arbetar du med drift, service och utveckling av kommunens vatten- och avloppsanläggningar. Arbetet är varierande och omfattar både praktiska, teoretiska och tekniska moment.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Ansvara för den dagliga driften av vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationer.
* Utföra service, tillsyn och underhåll av processutrustning, pumpar, ventiler och styrsystem.
* Arbeta med provtagning och instrumentering, inklusive kalibrering, mätning och dokumentation av vattenkvalitet och processparametrar.
* Delta i utveckling, förbättringar och ombyggnationer av VA-anläggningar för att höja driftsäkerhet och effektivitet.
* Bistå vid läcksökning och uppföljning av ledningsnätet i samverkan med kollegor och entreprenörer.
* Avläsning, service och byte av vattenmätare samt registrering av mätdata.
* Övervakning och styrning via drift- och övervakningssystem (SCADA) samt bedömning av processer och anläggningstillstånd.
* Dokumentation och rapportering enligt gällande rutiner, inklusive driftjournaler, loggar och underhållsplaner.
* Delta i beredskapstjänstgöring enligt schema för att hantera akuta driftstörningar under kvällar och helger.
* Utföra felsökning vid driftstörningar, till exempel vid avvikande tryck, flöden eller gränsvärden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik, miljö och samhällsnytta. Du trivs i en roll där du kombinerar praktiskt arbete med ansvar för drift och utveckling av viktiga samhällsfunktioner.
Vi ser gärna att du har:
* Yrkeshögskoleutbildning som Vatten- & Miljötekniker eller likvärdig utbildning inom VA-området.
* Erfarenhet av drift, underhåll eller processarbete vid vattenverk, avloppsreningsverk eller pumpstationer.
* Grundläggande kunskaper i el-, styr- och reglerteknik samt förståelse för process- och flödesmässiga samband.
* Vana att arbeta med datorer och driftövervakningssystem (t.ex. SCADA).
* Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar och instruktioner.
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
* Bostad nära Askersund, då det ingår beredskapstjänst.
Körkort B är ett krav.
Meriterande är om du har:
* Erfarenhet från kommunal VA-verksamhet eller liknande teknisk verksamhet.
* Kunskap om vattenkemi, provtagning eller instrumentering.
* Erfarenhet av mekaniskt arbete, svetsning i rostfritt samt rörinstallation och montage.
* Kravutbildningar, Heta-arbeten, APV
* Körkort BE,C. Truckkort
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
