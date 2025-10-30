VA projektledare - Vikariat
2025-10-30
På Teknik- och serviceförvaltningen i Enköpings kommun arbetar vi för att skapa en hållbar och väl fungerande vardag - både idag och i framtiden. Med ansvar för fastigheter, allmän plats, VA, måltidsservice och servicefunktioner är vi en nyckelspelare i kommunens utveckling. Hos oss får du möjlighet att påverka, samarbeta och bidra till att nå en hållbarare och attraktiv kommun. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och förverkliga goda idéer - är du en av dem?
Vatten- och avloppsverksamheten, har ca 50 medarbetare. Vi planerar för, producerar och levererar dricksvatten samt avleder och renar spill- och dagvatten. Vi förvaltar och förädlar distributionsnät, avloppsanläggningar och dricksvattenanläggningar. Enköping är expansivt och vi tar höjd för framtiden, där vi i vårt arbete planerar för nya områden och förtätningar. Här väntar oerhört spännande utmaningar, med projekt som ex. nytt avloppsreningsverk och framtidens dricksvattenförsörjning!
Vi söker nu efter en junior eller senior projektledare under ett år med eventuell möjlighet till förlängning.
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
I rollen som VA-projektledare kommer du ansvara för flera spännande projekt i varierande storlek och omfattning. Du kommer att driva dina investeringsprojekt från start till mål där du kommer ansvara för tid, ekonomi och kvalitet i dina projekt. Eftersom vi har ett stort antal projekt i varierande storlek och komplexitet ser vi gärna att du som söker har erfarenhet av både större och mindre erfarenhet av projektledning.
Som projektledare kommer du ha ett stort antal kontakter både internt inom kommun och med externa aktörer som tex myndigheter, entreprenörer, konsulter och privatpersoner. Det är därför viktigt att du har förmågan att arbeta tillsammans med andra och kan skapa dig ett helhetsperspektiv över dina projekt.
I rollen ingår att bl.a. att ansvara för att ta fram underlag för upphandling, handha tillståndsfrågor för ditt projekt och följa upp projektekonomin.
Det är viktigt att du har intresse av att arbeta i en organisation med många och breda arbetsuppgifter där du bidrar med din kompetens för att utveckla VA-verksamheten som helhet. Som projektledare i vårat projektteam arbetar du i nära samarbete med VA-verksamhetens övriga enheter, vilket kräver att du har förmågan att arbeta ur ett helhetsperspektiv.Kvalifikationer
Vi vill att du har relevant akademisk utbildning inom tex bygg, energi eller miljö eller motsvarande arbetserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
För tjänsten krävs att du har kunskaper inom AMA-anläggning, entreprenadjuridik, LOU/LUF samt har god datorvana och goda kunskaper inom office-paketet. Erfarenhet från riskhantering, projektverktyg samt VA-projektering är meriterande.
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta och skapa kontakter. Du är kvalitetsmedveten och mål- och resultatorienterad.
Du har ett strukturerat arbetssätt där du planerar, organiserar och prioriterar arbetet effektivt.
Därutöver är du en glad och positiv person som verkar för och bidrar till att skapa trivsel på arbetsplatsen.
Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt att du innehar B-körkort.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi skicka in din ansökan digitalt.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter"https://enkoping.se/foretag-och-arbete/jobba-i-enkoping/kommunen-som-arbetsgivare.html
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
Enköpings kommun Teknik- och serviceförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef VA
Anna Johansson anna.johansson.a@enkoping.se Jobbnummer
