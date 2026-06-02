UX-designer
Skatteverket / Datajobb / Göteborg
2026-06-02
Är du resultat- och kvalitetsinriktad med fokus på utveckling? Vi söker engagerade UX designers till vår IT-avdelning som vill göra skillnad och skapa oöverträffade användarupplevelser av våra e-tjänster till nytta för hela samhället. Tillsammans med oss på Skatteverket är du med och gör det digitala samhället möjligt!
Om jobbet
Att transformera vår komplexa verksamhet till enkla och effektiva lösningar för kunden är en del av den kreativa utmaningen och möjliggörs av Skatteverkets ambition att vara i framkant när gäller arbetssätt, teknologier och utvecklingsmiljöer.
Vår gemensamma arbetsmetodik är baserad på Scaled Agile Framework, SAFe.
Som UX-designer hos oss är du en del av ett utvecklingståg och förväntas bidra med användarcentrerad designkompetens i hela utvecklingskedjan, från behovsanalys och användarresor till prototyper, testning och stöd vid implementation.
I uppdraget ingår bland annat att:
Driva och facilitera designarbete tillsammans med produktägare, utvecklare, verksamhetsrepresentanter och andra designers
Skapa wireframes, prototyper och designskisser i nära dialog med användare och intressenter
Genomföra och analysera användarintervjuer, användartester och workshops för att säkerställa att lösningarna möter faktiska behov
Säkerställa att designen följer tillgänglighetskrav och etablerade designprinciper
Aktivt delta i SAFe-processer såsom PI-planning, teamdemos och systemdemos
Vår utgångspunkt är att våra medarbetare under eget ansvar ska få möjligheten att utveckla sin kompetens på det sätt som passar individen, både genom regelrätt utbildning och lärande i arbetet. Vi värnar också om en kultur där man jobbar inte bara för att utveckla sig själv utan även för att lyfta andra och att fördjupa sin kunskap genom att dela med sig av den.
Du har frihet och eget ansvar att bidra till nya lösningar. Vi är en stor IT-avdelning som erbjuder dig utvecklingsmöjligheter både på djupet och på bredden. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du har balans mellan arbete och fritid.
Du tillhör it-avdelningen, med placering i Göteborg
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
ha ett strukturerat och metodiskt arbetssätt
ha förmåga att förstå och analysera komplexa system och arbetsuppgifter
våga ifrågasätta och utmana med nya perspektiv och idéer
ha en god pedagogisk förmåga samt kunna argumentera för din design och/eller användarbehov i olika sammanhang
ha förmåga att skapa ett sammanhang av kundinsikter och tekniska förutsättningar
ha mycket god kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift
Du ska även ha:
flerårig och aktuell arbetslivserfarenhet som UX-designer
en UX-designportfölj med konkreta exempel som du medverkat i att utveckla
god förståelse för innebörden av att arbeta i en miljö som tillämpar designsystem
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant erfarenhet av att jobba med tillgänglighetsfrågor och WCAG. Det är också önskvärt att du har en relevant eftergymnasial utbildning inom UX-/interaktionsdesign.Erfarenhet inom SAFe eller motsvarande är även det önskvärt.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448), https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
416 64 GÖTEBORG
Skatteverket Kontakt
Jeanette Forsgren, ST jeanette.forsgren@skatteverket.se Jobbnummer
9943243