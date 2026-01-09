Utvecklingssamordnare projekt och entreprenad
2026-01-09
Vill du vara med och utveckla framtidens arbetssätt inom projekt och entreprenad? Vi söker en Utvecklingssamordnare som kombinerar administrativt arbete med ett driv för förbättring och utveckling.
Rollen är viktig för att säkerställa effektiva processer och bidra till att vår avdelning når sina mål.
Om rollen
Som Utvecklingssamordnare blir du en nyckelperson i vår verksamhet. Du ansvarar för projektadministration, ekonomiska sammanställningar och lagerhantering, samtidigt som du driver utvecklingsinitiativ för att förbättra våra system och rutiner. Du arbetar nära arbetsledare, enhetschef och controller och är en viktig länk mellan administration och ekonomi. Tjänsten arbetar för hela Projekt- och Entreprenadavdelningen och rapporterar till avdelningschefen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Projekt och system
- Start och registrering av projekt samt uppdatering av kundregister
- Hantering av projektmedlemmar och behörigheter
- Sammanställning av registrerade tider och låsning av tidsregistrering efter månadsskifte
- Förflyttning av avslutade projekt mellan portföljer
- Fakturering och uppbokningar i samarbete med ekonomi
- Utveckling och förbättring av arbetssätt i projektverktyg Antura
Ekonomi och analys
- Månadsvis indexering och statistikrapportering
- Stöd till arbetsledare och enhetschef i ekonomiska frågor
- Ekonomiska sammanställningar för projekt och beredskapsärenden
- Underlag till controller inför bokslut, budget och prislistor
- Rapportuttag och kostnadsfördelningar mellan enheter
Vi söker dig
Vi söker dig som har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom projekt- eller ekonomihantering. Du har goda kunskaper i Office-paketet och det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i projektverktyg eller affärssystem såsom Antura, Raindance eller liknande.
Du har ett intresse för utvecklingsarbete och förbättringsprocesser och trivs både med att arbeta självständig och i nära samarbete med kollegor. Vidare är du noggrann, strukturerad och har god förmåga att prioritera.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om rekryteringsprocessen
Vi kommer att arbeta med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Observera att du i samband med ansökan behöver besvara ett antal urvalsfrågor som ersätter det personliga brevet. Dina svar på dessa frågor blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Varmt välkommen med din ansökan!
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för en bred verksamhet som täcker hela samhällsbyggnadsprocessen. Med cirka 350 engagerade och kompetenta medarbetare arbetar vi med allt från stadsplanering, markförvaltning och exploatering till bygglov, miljötillsyn och naturvård. Vi utvecklar och förvaltar den offentliga miljön och bidrar till en hållbar stadsutveckling som omfattar friluftsliv, vattenvård och naturskydd. Ambitionen är att utveckla kvaliteten på vår service till näringsliv och våra invånare med målet att skapa en attraktiv, levande och hållbar stadsmiljö för alla som bor och verkar här.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad.
