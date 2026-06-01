Biträdande verksamhetschef för Stöd och omsorg
2026-06-01
I Nordanstigs kommun arbetar vi med ständiga förbättringar för att utföra arbetet med god kvalitet. Vi erbjuder dig nu ett spännande, givande och omväxlande arbete i den lilla, gripbara kommunen. Här är beslutsvägarna korta och förbättringsviljan stor. Att arbeta inom Nordanstigs kommun är en möjlighet att jobba nära invånarna och faktiskt kunna påverka människors liv till det bättre.
Stöd och omsorgsverksamheten i Nordanstigs kommun drivs flera former för att möta upp människors olika behov av stöd. Vi erbjuder bland annat hemtjänst, vård- och omsorgsboende, mötesplatser, socialtjänst och dagverksamhet. I vår äldreomsorg även arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Har du kompetensen, erfarenheten, viljan och entusiasmen att bidra till att utveckla kommunens omsorgsverksamhet? Då kan du vara vår nya biträdande verksamhetschef!Om tjänsten
Vi erbjuder nu möjligheten att vara med och leda vår stöd- och omsorgsverksamhet och dess team in i framtiden. Med starkt invånarfokus, samverkan och nytänkande ansvarar du tillsammans med verksamhetschef för att nå de goda och hållbara resultaten.
Du kommer i rollen att kommunicera i nära dialog med förtroendevalda och säkerhetsställa att verksamheten organiseras, utvecklas och bedrivs med hög kvalitet mot verksamhetens mål. Tillsammans med ledningsgruppen utvecklar du gemensamma strategier för en god och säker vård och omsorg för kommunens invånare i en hållbar verksamhet med personalens arbetsmiljö i fokus.
En av dina främsta uppgifter är att genom ett operativt och nära ledarskap ge dina medarbetare förutsättningarna för att lyckas i sina uppdrag. Du kommer att ha direkt chefsansvar för sex medarbetare samtidigt som du fungerar som ett chefstöd till verksamhetens enhetschefer. För att kunna leda andra chefer behöver du kunna leda dig själv. Ditt reflekterande och personliga ledarskap, tillsammans med kommunens värdegrund, utgör grunden i ditt chefsuppdrag.
Du samverkar både internt och externt för att utveckla verksamheten och rusta för områdets utmaningar. Demografi och kompetensförsörjning är några, och där är digitalisering ett viktigt verktyg. Du ser och förstår ekonomiska konsekvenser och inser vikten av att ge chefer och medarbetare förutsättningar att nå sina mål.
Det operativa och strategiska arbetet i rollen genomsyras av vår gemensamma värdegrund som utgår från självbestämmande, respekt, trygghet och engagemang. Med det som utgångspunkt kan vi erbjuda kommunens invånare en god och säker vård och omsorg.
Som biträdande verksamhetschef kommer du att ha stora möjligheter att påverka. Genom att identifiera och implementera nya arbetssätt och driva förändringar strävar vi tillsammans efter en verksamhet som ligger i framkant.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg ledare och som har gedigen ledarerfarenhet och erfarenhet av att leda chefer. För att lyckas med uppdraget behöver du ha drivit framgångsrik förändringsledning och strategisk verksamhetsutveckling, gärna i en organisation som innefattar förvaltningsområdets delar samt myndighetsutövning. Du har förmåga att omsätta politiska beslut till operativ verksamhet.
För att trivas och lyckas i rollen är det viktigt att du trivs med att leda, engagera och skapa delaktighet. Vi lägger stor vikt vid dina ledaregenskaper där du bidrar med teamkänsla i ett positivt utvecklingsklimat där alla gemensamt är en del i den större helheten.
Du har en akademisk examen eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Andra utbildningar kan av arbetsgivaren komma att bedömas som relevanta.
Det är viktigt att du har förmåga att skapa ett gott samarbetsklimat och att du är lösningsorienterad, lyhörd och resultatinriktad. Du är engagerad, flexibel och arbetar strukturerat såväl i grupp som självständigt. Du har goda kunskaper i Officepaketet och hanterar svenska språket obehindrat i tal och skrift. Du har B-körkort.
Meriterande
Har du tidigare arbetat i politiskt styrd organisation, och med förändring och utveckling, ser vi det som meriterande.Övrig information
Urval och kontakt sker löpande. Vi erbjuder 2 000 kronor per år i friskvårdsbidrag och möjligheten till semesterväxling. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning i våra verksamheter.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta rekryteringsansvarig.
Varmt välkommen med din ansökan!
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9300 invånare.
Vid rekrytering gör Nordanstigs kommun ett medvetet val gällande var vi vill exponera vår annons. Vi vill inte bli kontaktade av annonssäljare eller rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordanstigs Kommun
829 50 BERGSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Karin Henningsson, Verksamhetschef karin.henningsson@nordanstig.se 0652-36164
