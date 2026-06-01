Vikarierande Kurator till Karolinska Universitetssjukhuset Kvinnohälsa
2026-06-01
Är du utbildad socionom och lockas av att arbeta med socialt arbete inom sjukvården? Nu finns möjligheten att bli en del av vår verksamhet i Huddinge. Välkommen att söka till oss!
Du erbjuds
individuellt anpassad introduktion
kontinuerlig kompetensutveckling utifrån både egna önskemål/intressen och regionens framtagna kompetensstege för kuratorer
nära samarbete med både andra kuratorer och andra yrkeskategorier
bred erfarenhet av högspecialiserad vård
att vara en viktig del i att ge patienten och anhöriga bästa möjliga stöd under sin sjukhuskontakt och på så vis också bidra till att patienten få bästa möjliga vård.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Sektion Kvinnohälsa erbjuder en verksamhet där det tvärprofessionella samarbetet står i fokus och där det psykosociala omhändertagandet kontinuerligt utvecklas. Nu söker vi dig som vill bli en del av vår kuratorsgrupp!
Som kurator hos oss arbetar du med kris-, socialt och psykosocialt utrednings-, bedömnings- och behandlingsarbete utifrån ett helhetsperspektiv på individen. I uppdraget ingår att möta patienter och närstående i kris, bidra aktivt i det medicinska teamet runt patienten, ge rådgivning i sociala frågor och samverka med myndigheter, andra vårdgivare och frivilligorganisationer. Du har även en viktig roll i handledning av socionomstudenter och medverkar till att stärka den kurativa kompetensen inom verksamheten.
Tjänsten avser ett heltidsvikariat som varar till 1a december 2027.
Vi söker dig som
tar ansvar för din uppgift och strukturerar själv ditt angreppssätt samt driver processer vidare
är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer
ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut
planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.KvalifikationerKvalifikationer
Socionomexamen
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Meriterande:
Legitimation hälso- och sjukvårdskurator med behörighet att arbeta i Sverige
Erfarenhet av kuratorsarbete inom hälso- och sjukvård
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
För underskötersketjänster förtydligar vi under denna rubrik att bevis om skyddad yrkestitel/betyg ska skickas med i ansökan och för chefsrekryteringar tillkommer information om tester.
Varmt välkommen med din ansökan – Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Du kan läsa mer om vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning här.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner
Kvinnohälsa omfattar all verksamhet inom reproduktionsmedicin, benign gynekologisk vård, graviditets-, förlossnings- och fostermedicinsk vård i både Huddinge och Solna. Vi har även ett nationellt högspecialiserat uppdrag inom fostermedicin. Här kan du läsa mer om oss.
Hälsoprofessioner; fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister, logopeder och psykologer möter patienternas behov och skapar mervärde i samarbetet tillsammans med andra professioner inom sjukhusets alla teman och funktioner.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
Karolinska Universitetssjukhuset, ME Socialt arbete inom hälso sjukvård Kontakt
Isabel Hillborg 070-0923798 Jobbnummer
9938133