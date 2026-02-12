Utvecklingsorienterad systemförvaltare M365
Vallentuna kommun / Datajobb / Vallentuna Visa alla datajobb i Vallentuna
2026-02-12
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vallentuna kommun i Vallentuna
, Täby
, Upplands Väsby
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Har du kunskap och drivet för att leda utvecklingen av vår M365-miljö? Vi erbjuder moderna kontorslokaler såväl som distansarbetsmöjligheter och söker dig som kan bidra till att ytterligare förbättra vår digitala arbetsplats.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten
Vallentuna kommun bedriver ett utvecklingsarbete för att skapa en modern, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Vi har nyligen infört Microsoft 365 som en central plattform för samarbete, kommunikation och informationshantering. Nu går vi in i nästa fas - etablering av ett långsiktigt, hållbart förvaltarskap.Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Som systemförvaltare M365 ansvarar du för att leda, förvalta och vidareutveckla kommunens Microsoft 365-plattform med tillhörande applikationer och tjänster.
Du har ett helhetsperspektiv och säkerställer att Microsoft 365 används på ett strukturerat, säkert och ändamålsenligt sätt, både i den dagliga driften och i den långsiktiga utvecklingen. Du fungerar som produktägare och ansvarar för att etablera och vidareutveckla förvaltningsmodellen. Detta inkluderar ansvar för styrande dokument, rutiner och processer.
Du förvaltar och administrerar bland annat Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive, Copilot, Office 365 samt tillkommande applikationer. Ansvar för konfiguration och drift av Microsoft Entra, Intune, Exchange Online och övriga driftrelaterade tjänster sker av eller i nära samverkan med teknikkollegor inom IT-enheten. I uppdraget ingår arbete med behörigheter, struktur och livscykelhantering, där du säkerställer ordning, efterlevnad och god informationshantering i samarbetsytor, delning och team. Du ansvarar även för licenshantering, inklusive uppföljning och eventuell interndebitering.
En central del av rollen är att driva utvecklingen av M365-ekosystemet. Du tar fram och förvaltar en roadmap, omvärldsbevakar nya funktioner och förändringar samt identifierar och prioriterar utvecklingsområden i dialog med verksamheten. Som systemförvaltare M365 fungerar du som kompetens- och eskaleringsstöd till IT-supporten och samverkar med specialister inom drift, IT- och informationssäkerhet. Du leder eller deltar i hantering av incidenter, problem och förändringar kopplade till M365-miljön samt bidrar som resurs i IT-enhetens projekt, administration och fortsatta utvecklingsarbete.
Vi tillämpar ett platsflexibelt arbetssätt, i denna roll bedöms möjligheten att arbeta på distans till 3 dagar/vecka.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Dokumenterad erfarenhet av förvaltning och administration av Microsoft 365 i en verksamhetskritisk miljö.
• God teknisk förståelse och praktisk erfarenhet av Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive och övriga centrala M365-tjänster.
• Erfarenhet av att arbeta med struktur, styrning och livscykelhantering inom M365, exempelvis kring samarbetsytor, team, delning och informationsstruktur.
• Erfarenhet av att arbeta i en IT- eller förvaltningsorganisation.
• Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska, i både tal och skrift, och att anpassa budskap efter mottagare.
Meriterande:
Erfarenhet av:
• Arbete inom offentlig sektor eller i en större, komplex organisation med många användare och verksamheter.
• Att etablera eller vidareutveckla förvaltning av M365 efter införande- eller projektfas.
• Att ta fram roadmap, utvecklingsplaner eller prioriteringar i samverkan mellan IT och verksamhet.
• Informationssäkerhet, behörighetsmodeller, regelefterlevnad och informationsklassning.Dina personliga egenskaper
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
• Du är strukturerad och ansvarstagande.
• Trygg i en ledande roll med förmåga att se både helhet och detaljer.
Information
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidare på heltid med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. För en fördomsfri rekryteringsprocess tillämpas tester för de som vi anser uppfyller kvalifikationskraven.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Du är välkommen att ansöka med ett personligt brev och CV senast 1 mars 2026. Intervjuer sker löpande.
För mer information kontakta:
Tommy Borell
IT-chef
08-587 852 37tommy.borell@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/
Kommunen har valt rekryteringskanaler för denna process och undanber oss kontakter från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna kommun
(org.nr 212000-0027), http://www.vallentuna.se/ Jobbnummer
9739755