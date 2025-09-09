Utvecklingsledare Trygghet och säkerhet
Förvaltningen ansvarar för stöd till verksamheterna inom områdena ekonomi och kvalitet, tillväxt och näringsliv, HR och kommunikation, digitalisering och utveckling, juridik och informationssäkerhet, kansli och kontaktcenter. Tillsammans ger vi stöd till verksamheterna i kommunen, ansvarar för strategiska uppdrag och ger service till våra invånare.
Arbetet innebär
Säkerhetsarbetet i Skara kommun omfattar ett brett verksamhetsområde och inkluderar civil beredskap, informationssäkerhet, trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, åtgärder mot välfärdsbrottslighet, antikorruptionsarbete och GDPR m.
m. Arbetet med civil beredskap handlar i sig om förmågan att förebygga och hantera fredstida krissituationer, krigsfara och ytterst krig. Detta leder i sin tur till många olika varierande arbetsuppgifter och fler förväntas tillkomma i takt med att det nationella arbetet utvecklas och utökas.
I vår kommunala organisation finns redan tillsatta specialistfunktioner inom dessa områden, såsom exempelvis säkerhetssamordnare, brottsförebyggare och informationssäkerhetssamordnare m.fl.
Organisatoriskt är Skara kommun en av kommunerna i den gemensamma nämnden Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS). Skara kommuns säkerhetssamordnare och brottsförebyggare är anställda i denna nämnd.
Ditt uppdrag som utvecklingsledare för Trygghet och Säkerhet i Skara kommun har som fokus att utveckla, samordna och fördjupa Skara kommuns resurser tillsammans med SMS resurser utifrån de behov inom hela trygghets- och säkerhetsarbetet som nu växer fram i hög takt. Organisatoriskt kommer du att tillhöra Juridik- och säkerhetsenheten hos kommunstyrelsen i Skara kommun. Enheten är direkt underställd kommundirektören.
Vem är du?
I rollen som utvecklingsledare trygghet och säkerhet behöver du ha ett strukturerat arbetssätt, god administrativ förmåga samt ha förmågan att omsätta strategier i operativ verklighet. Du är framåt och orädd, gillar att lösa problem och kan anpassa dig efter olika verksamheters förutsättningar. Då rollen kräver många olika kontakter både internt och externt förutsätter vi att du är en god kommunikatör och har lätt för att samarbeta och bygga relationer. Vidare har du även en god förmåga att självständigt planera, driva och fullfölja arbetsuppgifter och uppdrag. Du förväntas kunna planera och leda olika slags utbildningar, övningar och workshops inom området.
Du kommer tillhöra en förvaltning och enhet som alltid försöker möta utmaningar och människor med ett positivt och kreativt förhållningssätt!
Kvalifikationer
Du har relevant akademisk utbildning inom säkerhet/krisberedskap, statsvetenskap/juridik eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Önskvärt är även att du har dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med frågor som rör krisberedskap och civilt försvar. För att lyckas i tjänsten ser vi att du även har vana vid att arbeta i en större organisation.
Övrig information och förmåner
Bakgrundskontroll kommer genomföras innan tillsättning
Urval och tillsättning kan komma att ske löpande.
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/
