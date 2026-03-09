Utvecklingsledare, regional biblioteksverksamhet
2026-03-09
Vill du vara med och utveckla Östergötland? Vi erbjuder en spännande möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor arbeta med uppdrag i nära dialog med folk- och skolbibliotek i länets kommuner för att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet.
Vi söker nu två nya kollegor!
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Region Östergötland ansvarar för regionala utvecklingsfrågor, hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Regional utveckling omfattar områdena kultur och bildning, samhällsplanering, kompetensförsörjning och näringsliv samt internationell samverkan.
Biblioteksutveckling Östergötland ansvarar för den regionala biblioteksverksamheten i Östergötland och arbetar på ett strategiskt plan med verksamhetsutveckling, förändringsarbete och kunskapsspridning kring frågor som rör folkbibliotekens utveckling och roll i samhället.
För att främja och utveckla skolbiblioteksverksamheten i Östergötland arbetar biblioteksutveckling med fortbildning och stöd. Inriktningen på arbetet verkar utifrån mål och prioriteringar som beskrivs i den regionala biblioteksplanen.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
I rollen som regional utvecklare inom biblioteksområdet arbetar du strategiskt tillsammans med bibliotekspersonal och kollegor i länet. Som utvecklare initierar, driver och handleder du projekt och processer. Arbetet kräver nyfikenhet, reflektion, god kommunikationsförmåga och en vilja att lära med en koppling till aktuell forskning.
Du tar aktivt till dig och sprider nya kunskaper samt testar innovativa metoder för att främja samarbete och utveckling tillsammans med och för biblioteken i länet. Genom nära samverkan bidrar du till att möta lokala utvecklingsbehov och förändringar, med målet att erbjuda invånarna relevant och likvärdig biblioteksservice av hög kvalitet
Omvärldsbevakning, nätverkande och att skapa kontakter är viktiga delar av ditt arbete, där du också arbetar för att synliggöra och kommunicera bibliotekens roll och verksamhet på ett engagerande sätt. Du rör dig med lätthet mellan strategiskt och operativt arbete och är inte främmande för att innehållet i tjänsten kan komma att förändras över tid, beroende på verksamhetens aktuella behov.
Tjänst med fokus barn och unga
I uppdraget ingår att främja folkbibliotekens arbete i ett brett perspektiv gentemot den prioriterade målgruppen barn och unga, bland annat genom att stärka bibliotekspersonalens kompetens inom barnrättsliga frågor och läsfrämjande insatser riktade till barn och unga.
Biblioteksutveckling Östergötland har en stöttande roll för att främja litteraturområdet i Östergötland och i denna tjänst ingår det litteraturfrämjande arbetet med fokus på barn och unga liksom ansvar för arbetsprocesser inom Bokstart och Språkpiller.
Tjänst med fokus digital kompetens och skolbiblioteksutveckling
I uppdraget ingår att skapa förutsättningar för bibliotekens digitala utveckling och att stärka bibliotekspersonalens kompetens inom medie- och informationskunnighet samt samarbete med olika aktörer för att öka den digitala kompetensen hos regionens invånare. Här ingår också att utveckla arbetet med spelkultur som kulturform och inkluderande arena för delaktighet och kreativitet.
I tjänsten ingår att driva och stärka skolbiblioteksutveckling i kommunerna, genomföra kompetensutveckling för skolbibliotekspersonal inom medie- och informationskunnighet samt läsfrämjande, och att bidra till att skolbibliotekens pedagogiska och läsfrämjande funktioner integreras i skolornas verksamhet.
Om dig
Du har relevant akademisk utbildning inom till exempel områden som biblioteks- och informationsvetenskap, kultur, kommunikation eller samhällsvetenskap samt erfarenhet av förändringsarbete. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
Du som söker ska ha utvecklingsfokus, tycka om att samarbeta och ta ansvar för helheten och ha en hög grad av självständighet i arbetet. I arbetet ingår att samordna fortbildningsinsatser och ha kontakt med aktörer inom fältet.
Vi ser gärna att du har goda kunskaper om biblioteksfältet och bibliotekens prioriterade grupper. Erfarenhet av ett handledande arbetssätt och projektarbete är meriterande.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. För att lyckas med ditt uppdrag behöver du vara drivande och initiativrik och tänka i termer som delaktighet, inkludering och tillgänglighet.
Anställning och ansökan
Tjänsten är placerad i Linköping, med möjlighet till viss tjänstgöring på distans.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
