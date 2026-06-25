Utvecklingsledare - Verksamhetsutveckling och IT
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-06-25
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På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor – migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Varje dag fattas beslut som påverkar människors liv. Bakom besluten finns verksamhet, teknik och människor som behöver arbeta tillsammans.
På Migrationsverket är digital utveckling en avgörande del av vårt samhällsuppdrag. Våra IT-lösningar behöver vara säkra, stabila och samtidigt kunna utvecklas i takt med verksamhetens förändrade behov. För att lyckas krävs personer som kan se helheten, skapa samsyn och omsätta komplexa behov till genomförbar utveckling.
Nu söker vi en utvecklingsledare som vill ta en nyckelroll i den utvecklingen.
Hos oss blir du en strategisk kraft i mötet mellan verksamhet och IT. Du bidrar till att rätt initiativ genomförs, vid rätt tid och av rätt skäl. Genom att skapa dialog, bygga relationer och ge stöd i prioriteringar hjälper du både verksamheten och våra produktteam att fatta välgrundade beslut som skapar långsiktigt värde.
Här får du möjlighet att arbeta i en organisation där utvecklingsfrågorna är komplexa, samhällsviktiga och gör skillnad – varje dag.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Som utvecklingsledare arbetar du nära verksamhetsrepresentanter, produktägare och andra nyckelpersoner för att skapa samsyn kring utvecklingsbehov och prioriteringar. Du är en viktig möjliggörare som säkerställer att verksamhetens behov omsätts till tydliga underlag för beslut och utveckling.
I rollen kommer du bland annat att:
samla in, analysera och strukturera verksamhetens behov inför prioritering och planering
stödja produktägare genom att tydliggöra verksamhetsnytta, konsekvenser och beroenden
bidra till att verksamhetens utvecklingsinitiativ planeras utifrån IT-produkternas mål, kapacitet och utvecklingsplaner
leda och facilitera dialog mellan verksamhet, produktägare och andra intressenter
skapa förståelse för hur tekniska investeringar bidrar till verksamhetens mål och långsiktiga utveckling
kommunicera möjligheter, begränsningar och prioriteringar på ett tydligt och förtroendeskapande sätt.
Vi söker dig som har
flerårig erfarenhet av att leda eller samordna utvecklingsarbete i komplexa organisationer
erfarenhet av verksamhetsutveckling, behovsanalys eller kravarbete i nära samverkan med IT
god förståelse för agila arbetssätt, produktstyrning och prioritering
erfarenhet av att omsätta verksamhetsbehov till beslutsunderlag och utvecklingsinitiativ
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig sektor eller annan politiskt styrd verksamhet samt kunskap om regelverk som exempelvis GDPR, LOU och DOS-lagen.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som bygger förtroende genom att lyssna, skapa struktur och hitta vägar framåt även när olika perspektiv behöver vägas samman.
Du har ett strategiskt förhållningssätt och trivs med att skapa samsyn mellan olika intressenter. Samtidigt är du analytisk och har förmågan att omsätta komplexa frågeställningar till konkreta och genomförbara lösningar.
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
kommunikativ och skicklig på att skapa goda samarbeten
strukturerad och van att hantera många parallella initiativ
analytisk med god förmåga att väga samman verksamhetsnytta, risker och tekniska förutsättningar
trygg i att leda dialoger där olika behov och prioriteringar behöver balanseras.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. God samarbetsförmåga, ansvarstagande och ett gott omdöme är avgörande för rollen.
Som statstjänsteman förväntas du också ha en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet samt agera med integritet och professionalism i ditt arbete.
Anställningsvillkor
Placering: Norrköping
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Heltid.
Distansarbete: Möjlighet till visst distansarbete utifrån verksamhetens behov.
Lön: Individuell lönesättning.
Förmåner: Som medarbetare hos Migrationsverket får du ta del av flera förmåner som bidrar till en hållbar balans mellan arbete och privatliv.Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 19 juli 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Rickard Dahlberg rickard.dahlberg@migrationsverket.se 070-1987319 Jobbnummer
9978469