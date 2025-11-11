Utvecklingsledare - Målstyrning och Kvalitet
2025-11-11
Rollen som utvecklingsledare hos oss
Som utvecklingsledare har du en viktig roll i att samordna och utveckla arbetet med målstyrning och kvalitet inom förvaltningen för Vård & Omsorg.
Du bidrar med spetskunskap och stödjer chefer, ledning och nämnd. Du även ett nära samarbete med verksamhetsutvecklare, controller och andra stödfunktioner. Dina arbetsuppgifter kan förändras över tid.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Samordna, upprätta och kvalitetssäkra dokument.
- Ge stöd och vägleda andra inom området.
- Analysera resultat, hitta förbättringsområden och driva utveckling.
- Du planerar och håller presentationer.
- Delta i och leda olika projekt och uppdrag.
Du är en kommunikativ och lyhörd person som har ett vänligt bemötande till andra. Du har lätt för att skapa nya kontakter och bygger långsiktiga relationer i ditt arbete. Du är flexibel och anpassningsbar, vilket gör att du hanterar förändringar och nya situationer på ett tryggt sätt.
Du arbetar strukturerat och självständigt, tar egna initiativ och kommer gärna med nya idéer och lösningar. Samarbete är viktigt för dig, och du bidrar aktivt till teamets gemensamma mål. Du har god teknisk förståelse och behärskar digitala verktyg väl. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som:
- har relevant arbetslivserfarenhet eller relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig, exempelvis inom samhällsvetenskap
- relevant erfarenhet av att leda genom andra
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av offentlig sektor
- arbetslivserfarenhet av kvalitetsarbete, så som verksamhetsstyrning och/ eller måluppföljning
- kunskap eller erfarenhet av att arbeta med att utveckla, dokumentera och förbättra arbetsprocesser
- kunskap eller erfarenhet av kvalitetsverktyg och/eller metoder
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 23 november.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. För att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess kommer vi även att använda tester.
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Kungsbacka kommun
Maria Hallberg, enhetschef 0300-833803
