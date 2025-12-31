Utvecklingsingenjör till Scanspac, Örebro
2025-12-31
Är du en driven och kreativ ingenjör med passion för produktutveckling? Vill du vara en del av ett kompetent team som arbetar med banbrytande projekt inom spackelindustrin? Som utvecklingsingenjör på Scanspac, en del av Saint-Gobain, kommer du att spela en central roll i utvecklingen av nya produkter och lösningar. I den här rollen får du chansen att arbeta både lokalt och internationellt, driva och delta i utvecklingsprojekt samt vara med och påverka företagets fortsatta framgång.Publiceringsdatum2025-12-31Om tjänsten
Som utvecklingsingenjör kommer du att arbeta i Scanspacs R&D-enhet som är ett kompetenscenter inom spackelområdet i Saint-Gobain-koncernen och du kommer att ingå i ett mindre team som tillsammans har en stark entreprenörsanda och djup kompetens.I rollen kommer du att arbeta med en blandning av kort- och långsiktiga projekt, där du får möjlighet att arbeta med uppdrag som sträcker sig både lokalt och internationellt, vilket gör arbetet varierande och utvecklande.
Exempel på ansvarsområden:
Formulering, utveckling och förbättring av produkter
Projektledning - leda och delta i utvecklingsprojekt
Planera och utföra tester, förbättra testmetoder och analysera resultat
Dokumentation
Rapportering och presentation
Du rapporterar till R&D Manager och rollen är placerad i Glanshammar, Örebro. I rollen förekommer det resor framför allt till systeranläggningar i Sala & Örebro samt andra siter inom Saint-Gobain.
Är det här du?
För att vara framgångsrik i denna roll tror vi att du har en kemi- eller processteknisk utbildning. Vi ser att du har arbetat i en liknande roll och har erfarenhet av praktiskt arbete från labb. Har du erfarenhet från spackel-, färg, lim eller lackbranschen är det meriterande men inget krav.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är driven, kreativ och har ett starkt engagemang för att metodiskt driva projekt framåt och slutföra dem med hög kvalitet. Du har modet att våga misslyckas, men också tålamodet att lära av misstagen och förbättra. Du har ett affärsmässigt tänk och tar hänsyn till lönsamhet och producerbarhet i nyutvecklingsprojekt, samtidigt som du har ett intresse för andra kulturer då rollen innebär internationella kontakter. För att lyckas i rollen krävs också mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Vill du veta mer?
I denna rekrytering samarbetar Scanspac med Level Recruitment. Vänligen sök tjänsten genom att klicka på "ansök"-knappen här intill. Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Christian Smith på 08-120 50 410 eller Mikaela Hansson på 08 120 540 25. Urvalet av ansökningar sker löpande. Välkommen in med din ansökan!
Utvecklingsingenjör, R&D Engineer
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb.
Level Recruitment AB (org.nr 556766-4312), https://www.scanspac.com/
Scanspac
Mikaela Hansson mikaela.hansson@levelrecruitment.se
9666699