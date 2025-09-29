Utvecklingsingenjör inom reparation
Gigstep AB / Logistikjobb / Lund Visa alla logistikjobb i Lund
2025-09-29
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gigstep AB i Lund
, Lomma
, Malmö
, Svalöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Vill du arbeta med produkter från idé till avveckling och säkerställa kvalitet i varje steg? Vi söker nu en Repair Management Engineer till en av våra kunder i Lund. I den här rollen kommer du att vara bryggan mellan produktutveckling och produktunderhåll och service, där du säkerställer att reparationer, tester och reservdelar fungerar effektivt.
Här kommer du att:
Delta i produktutvecklingsprojekt och definiera reparationsstrategier.
Ta fram och uppdatera manualer för felsökning och reparation.
Säkerställa att test- och kalibreringsutrustning finns hos externa reparationspartners.
Analysera returdata för att optimera kostnader och reservdelsinköp.
Ge teknisk support och utbildning till partners och leverantörer.
Resa 10-15 dagar per år för att besöka partners och leverantörer.
Vi söker dig som har:
En ingenjörsutbildning med inriktning mot elektronik eller motsvarande erfarenhet.
Kunskap och erfarenhet inom elektronik, testning eller reparation.
Erfarenhet av projektarbete och förmåga att driva tekniska initiativ.
God kommunikationsförmåga och mycket god engelska i tal och skrift.
Goda datorkunskaper, särskilt Excel (pivot-tabeller, dataanalys).
Här blir du en nyckelperson för RMA-partners och ansvarar för att de har rätt verktyg, manualer och reservdelar för effektiva reparationer. Vi söker dig som är tekniskt nyfiken, initiativrik och van vid att kombinera analytiskt arbete med praktiska lösningar.
Om Gigget Detta är ett konsultuppdrag, eller gig som vi kallar det på Gigstep. Vad innebär det? Jo, du blir inledningsvis anställd av Gigstep med ambitionen att det ska leda till en anställning hos vår kund. Urval sker löpande, vänta inte med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/ Arbetsplats
Gigstep Kontakt
Moa Hagman moa.hagman@gigstep.se 0707497270 Jobbnummer
9531637