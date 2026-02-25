Utvecklingsingenjör inom Process Engineering
2026-02-25
Företagspresentation Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Utvecklingsingenjör inom Process Engineering för ett uppdrag på deras site i Finspång. Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov. Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många. Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på 12 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Vill du arbeta med teknikutveckling i en växande organisation? Vårt team inom Development & Standards - Process Engineering består idag av 15 medarbetare och vi söker nu ytterligare en utvecklingsingenjör. Vi letar efter dig som vill arbeta inom något av följande teknikområden: kugghjul, smörjoljesystem, akustik, bränslesystem eller brand- och gassystem. Tjänsten passar både dig som är nyutexaminerad ingenjör och dig som har flera års specialistkompetens.
Om rollen Du kommer att tillhöra avdelningen Development & Standards och arbeta nära process engineering. Rollen innebär deltagande i utvecklingsprojekt samt ansvar för att analysera, förbättra och vidareutveckla våra tekniska standarder.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Medverka i framtagning och genomförande av en teknisk roadmap inom smörjoljeområdet.
• Utveckla och uppdatera tekniska riktlinjer, metoder och standarder för smörjoljesystem.
• Ge tekniskt stöd till både utvecklingsprojekt och kundorderprojekt.
• Delta i tekniska granskningar och kvalitetssäkra lösningar inom ditt ansvarsområde.
• Samarbeta med funktioner som R&D, inköp, underhåll och externa leverantörer.
• Bidra till förbättring av arbetssätt och processer inom teknikområdet.
Din profil Vi söker dig som:
• Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom exempelvis maskinteknik, mekatronik, energiteknik eller liknande område.
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
• Har ett genuint intresse för mekaniska system och vill fördjupa dig inom exempelvis smörjolja, lager, pumpar och hjälpsystem.
• Arbetar strukturerat och analytiskt samt har förmåga att värdera tekniska lösningar.
• Är samarbetsorienterad, ansvarstagande, engagerad och flexibel.
