Utvecklingsdriven administratör till samhällsbyggnad
2025-08-11
Din arbetsplats
Vill du vara med och forma framtidens Härryda - på en enhet där det är högt i tak, snabbt tempo, men skratten många? Hos oss blir du en del av ett engagerat team där du har möjlighet att ta för dig och påverka. Goda pendlingsmöjligheter, nära både storstadens puls och landsbygdens lugn.
Vi söker en utvecklingsdriven administratör till sektorn för samhällsbyggnad som gillar att stå i centrum och gärna tar stöd av digitaliseringens möjligheter för att förenkla och förbättra kollegors och kommuninvånares vardag. Vi tror att trivsel är den viktigaste framgångsfaktorn för att uppnå resultat. Enheten har gjort en transformationsresa där vi gått från att vara ett traditionellt administrativt stöd till att vara en utvecklingsresurs för sektorn - we are the ones who knocks!
Ditt uppdrag
I tjänsten som administratör kommer du att hantera många olika arbetsuppgifter kopplat till hela sektorns arbete, både självständigt och i samarbete med andra. Du kommer främst stödja bygglovsverksamheten. Tillsammans med dina kollegor på enheten har du en viktig roll i sektorns administrativa processer och förväntas delta aktivt i arbetet med att utveckla verksamheten.
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Tillsammans med en kollega ansvarar du för den administrativa ärendehanteringen inom bygglovsverksamheten. Arbetsuppgifterna utgör bland annat registrering av ansökningar, telefon- och mailkontakt med myndigheter, sökande och berörda sakägare samt expediering och utskick av beslutade ärenden samt hantera överklaganden. Upphandling av nytt verksamhetssystem pågår och du kommer att ha en viktig del när detta ska implementeras.
• Du kommer även stötta hanteringen av sektorsövergripande registrering, expediering och arkivering av ärenden samt utlämnande av handlingar och hantering av överklagade ärenden.
• Driva och leda utvecklingsprojekt.
• Stödja kollegor inom enheten med övriga uppgifter inom verksamheten.
• Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma.
Det här krävs för tjänsten
Vi kräver lägst två års eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du ska ha minst två års erfarenhet från administrativt arbete som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten och/eller ledning av projekt/uppdrag. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som administratör mot en bygglovsverksamhet.
Vi förväntar oss att du tar ett aktivt ansvar för utvecklingsarbetet på sektorn. Det är meriterande om du har erfarenhet av digitaliseringsarbete.
Du bör ha kunskap om den lagstiftning som påverkar den kommunala administrationen så som arkiv, offentlighet och sekretess, kommunallag, förvaltningslag och PBL. Du har god datorvana och vi ser även att du gärna har erfarenhet av arbete med administrativa system. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
För att lyckas i den här rollen behöver du ha ett naturligt driv, vara en positiv person som triggas av leverans och vilja till att driva igenom förbättringar. Som person är du trygg i dig själv och relaterar till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt. Vi söker en självgående person som kan leda och delta i utveckling på sektorn.
Som person behöver du trivas med blandningen av repetitiva administrativa arbetsuppgifter och att lösa uppdrag självständigt.
Du har lätt för att ta till dig ny kunskap och nya arbetssätt. Du har förmåga att organisera, planera och utföra ditt arbete på ett strukturerat sätt. Du gillar att samarbeta med andra och ger god service och bemötande till våra invånare och företag. Det är viktigt att du klarar av att hålla en hög kvalitet och ansvarstagande även vid tillfällen då arbetstempot är högt. Du är en person som har nära till skratt och som trivs med att utveckla ditt personliga nätverk.
Vad vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss har du möjlighet att nyttja upp till 3 000 kronor per år för friskvård och motion. Det finns viss möjlighet till flexibla arbetstider och distansarbete.
Som medarbetare hos oss har du möjlighet att nyttja upp till 3 000 kronor per år för friskvård och motion. Det finns viss möjlighet till flexibla arbetstider och distansarbete.
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
