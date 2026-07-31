Utvecklingschef
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2026-07-31
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Vill du vara en del av Kulturförvaltningens utvecklingsresa?
Som utvecklingschef på Kulturförvaltningen får du möjlighet att starta upp och leda en ny avdelning med uppdrag att med kultur vara en del av samhällsutvecklingen. Tillsammans med ledningsgruppen sätter du riktning för Kulturförvaltningens utvecklingsarbete och bidrar till att ytterligare stärka Umeås position som kulturstad.
Utveckla kulturstaden Umeå
Vill du leda och forma ett expansivt och offensivt kulturarbete i en kommun med en tydlig position inom kultur?
I Umeå är kulturen en självklar drivkraft i arbetet med att göra staden trygg, attraktiv och levande - en plats där människor vill stanna kvar och dit fler vill flytta. Här får du vara med och sätta riktningen i en miljö som präglas av mod, kvalitet, glädje och utvecklingskraft. Du ingår förvaltningsledningen och tillsammans med våra kompetenta och engagerade medarbetare skapar du förutsättningar för stadens kulturverksamheter och kulturutövare samt värde och nytta för dem vi är till för – våra medborgare.
Den nya avdelningen
Som utvecklingschef leder du en helt ny avdelning med ett strategiskt och samverkande uppdrag inom och utanför den kommunala kulturverksamheten i Umeå. Avdelningen ansvarar för förvaltningsövergripande samarbeten, externa projektansökningar, samarbeten med andra städer både nationellt och internationellt.
Uppdraget innebär också att, med kultur som verktyg och metod, bidra till samhällsomställning – exempelvis inom områden som klimatomställning, social hållbarhet, ökad inkludering och förebyggande arbete mot kriminalitet.
Din roll
Som utvecklingschef leder du både strategiskt och operativt arbete för att stärka och utveckla kulturverksamheten lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Du initierar och driver nya satsningar samt utvecklar samverkan med aktörer inom och utanför kultursektorn, såsom andra förvaltningar, kulturutövare och organisationer. Genom ditt arbete bidrar du till en levande och attraktiv stad där kulturen är en tydlig drivkraft.
Du leder ett team bestående av en mindre grupp medarbetare som kan variera över tid beroende på olika projekt. Du ansvarar för budget och resurser samt säkerställer att satsningar och projekt genomförs med god kvalitet och effektiv resursanvändning. Du företräder kulturförvaltningen i externa sammanhang både på svenska och engelska.
Du ingår i kulturförvaltningens ledningsgrupp och arbetar nära övriga chefer i förvaltningen. Rollen präglas av samarbete och din förmåga att, tillsammans med andra, driva arbetet framåt och få saker att hända.
Vem är du?
Du är den som får saker gjorda – tillsammans med andra!
Du har en utvecklad kommunikativ förmåga och är skicklig på att bygga relationer, samverka och driva frågor framåt i en komplex organisation. Du har ett analytiskt förhållningssätt samt en god förmåga att se både kort- och långsiktiga perspektiv, förstå helheten och synergier.
För att lyckas i uppdraget har du en bred förståelse för offentlig kulturverksamhet och en god förankring i kulturpolitiska mål och styrning. Du är en trygg och tillitsfull ledare som kan skapa engagemang, tydlighet och riktning i organisationen.
Vi söker dig som har ;
akademisk utbildning inom kultur, offentlig administration eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
flerårig erfarenhet av arbete inom kulturverksamhet i offentlig sektor,
erfarenhet som chef med personalansvar,
god förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt på både svenska och engelska.Publiceringsdatum2026-07-31Övrig information
Resor nationellt och internationellt ingår i tjänsten.Om företaget
Kulturförvaltningen omfattar fyra verksamhetsområden och avdelningar; Bibliotek, Kulturskola, Program (som också omfattar konsthall och Kvinnohistoriskt museum) och Utveckling.
Kulturförvaltningens cirka 200 medarbetare arbetar för att skapa bästa förutsättningarna för alla i Umeå kommun att själva utöva aktiviteter, utvecklas och uttrycka sig, att ta del av kulturupplevelser men också utmanas i ett kulturutbud med bredd och spets. Vi arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för föreningslivet och för yrkesverksamma kulturutövare. Kulturförvaltningen bidrar till mervärden som livskvalitet, bildning, gemenskap, trygghet och ett demokratiskt samhälle som präglas av delaktighet, inflytande och medskapande.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du även ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner här.
Välkommen med din ansökan!
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Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Utvecklingsavdelningen, Kulturförvaltningen Jobbnummer
10016642