Utvecklare till vårt Digital Intelligence team
2026-04-21
"Det som gör att jag trivs här är balansen mellan modern teknik och hur vi samarbetar. Vi skapar lösningar som faktiskt gör skillnad - och vi gör det i ett klimat där alla bidrar och ingen kör prestige. En vanlig vecka kan jag röra mig från stabil backendlogik till att utforska nya AI-möjligheter i Azure, samtidigt som jag hela tiden får nya perspektiv av kollegorna runt mig. För mig är det svårt att tänka sig en bättre plats att utvecklas på!" - Så beskriver Felix varför han verkligen känner att han är på rätt plats här hos oss på Fellowmind och i Digital Intelligenceteamet!
Nu satsar vi ytterligare på AI-området och står inför en kraftig tillväxt. Därför söker vi nu 3-4 utvecklare som vill vara med och bygga vidare på vårt Digital Intelligence-erbjudande och hjälpa våra kunder att ta nästa steg med hjälp av smarta, affärsnära AI-lösningar.Publiceringsdatum2026-04-21Om tjänsten
Hos oss på Digital Intelligence kliver du rakt in i ett team som brinner för att bygga lösningar som faktiskt betyder något - för kunden, användaren och verksamheten. Här kombinerar vi moderna webblösningar, skalbar molnteknik och smarta AI-tjänster för att skapa framtidens digitala upplevelser.
Vi är ett gäng som gillar att vrida på detaljerna tills allt känns rätt, som delar generöst med oss av idéer och perspektiv - utan prestige. Vardagen präglas av värme, skratt och kollegor som genuint vill se varandra lyckas.
Som utvecklare hos oss har du en tydlig konsultroll. Du arbetar nära kund, driver dialogen framåt och hjälper kunden att omsätta teknik till faktisk verksamhetsnytta. Rollen är bred och varierad, och du rör dig naturligt mellan teknik, affär och användare.
Det här kommer du att göra
Utveckla och integrera smarta AI-lösningar med hjälp av Microsoft Foundry och Hive AI, Fellowminds eget AI-ramverk
Arbeta nära kund i både dialog och leverans, inklusive demos, feedbackloopar och snabba iterationer
Designa och bygga skalbara lösningar i Azure (t.ex. Functions, Blob/Queue/Table Storage, SQL, Cosmos DB och API Management)
Skriva ren, robust och hållbar kod i C#/.NET och/eller Python
Utveckla användarfokuserade frontendlösningar i React/Node/PNPM
Vidareutveckla och modernisera kunders befintliga system och molnmiljöer
Arbeta med Infrastructure as Code (Bicep) och moderna DevOps-rutiner
I rollen arbetar du ofta nära kund och är ibland på plats i kundens verksamhet. Resor förekommer därför som en naturlig del av konsultrollen.
Vi tror att du är
Eftersom vi söker flera personer ser vi gärna en mix av erfarenheter - där vissa av er är lite mer juniora och andra mer seniora. Det viktiga för oss är din nyfikenhet, ditt driv och din vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Utvecklare med relevant erfarenhet, från tidig karriär upp till mer senior nivå, gärna från konsult- eller produktutvecklingsmiljö
Intresserad av AI och vill arbeta med AI-tjänster i Microsoft Foundry; som senior har du praktisk erfarenhet, som junior en stark vilja att lära
Trygg i C#/.NET och/eller Python, eller på god väg att bli det
Grundläggande till mycket god förståelse för modellering, API:er och asynkrona flöden - beroende på din erfarenhetsnivå
Konsultmässig, kommunikativ och bekväm i att föra dialog med kund och ta ansvar i leveransen
Prestigelös, samarbetande och trygg i både svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande: React/Node/PNPM, Cosmos DB, API Management, Bicep, Copilot Studio.
Kultur & sätt att vara
Vi uppskattar stora hjärtan och skarpa hjärnor. Hos oss är det naturligt att vara Always Personal i hur vi möter varandra och kunden, vi skapar bäst värde i Better Together och är Serious About Fun - eftersom vi vet att glädje skapar hållbarhet. Samtidigt vågar vi Act With Courage när vi testar nytt och tänker större.
Det praktiska
Start: September 2026
Omfattning: Heltid, kontorstider, med hög flexibilitet. Resor är en naturlig del av tjänsten.
Placering: Göteborg (Masthuggskajen) eller centrala Jönköping.
Rekryteringsprocessen kommer att bestå av telefon/teamsintervju, djupintervju, tester och referenstagning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fellowmind Sweden AB
(org.nr 556733-9865)
Brunnsgatan 11 (visa karta
)
553 17 JÖNKÖPING
Jönköping Jobbnummer
9866072