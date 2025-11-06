Utvecklare till Robotfabriken
2025-11-06
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Vi söker en erfaren RPA-utvecklare till vår robotfabrik. Du kommer ingå i ett glatt agilt team som jobbar med robotisering och AI för att frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter. Du får arbeta i hela utvecklingskedjan, från behov till produktion. Vi jobbar nära tillsammans med verksamheterna för att uppnå bästa resultat. Låter det intressant? Då ska du läsa vidare och söka jobbet redan idag!
It-avdelningen har helhetsansvar för hela kommunens it-miljö och vi arbetar strategiskt, styrande och stödjande. Inom enheten systemutveckling bygger och levererar vi mjukvaruapplikationer som tjänst till kommunens olika verksamheter. Det kan vara både externa tjänster för invånare och näringsliv samt interna stödapplikationer och automationer för verksamhetens processer. Vi har ansvar för systemutvecklingsmetodik, kvalitetssäkringsprocess för utveckling samt verktyg. Tillsammans bidrar vi till att möta kommunens ambitioner för digitalisering och gör skillnad för de vi är till för!
Beskrivning av arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett utvecklingsteam som jobbar nära systemspecialister och verksamhetsspecialister för att frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter.
I arbetsuppgifterna ingår att:
• utveckla, testa och produktionssätta RPA-lösningar
• övervaka och underhålla RPA-lösningar
• ta fram tekniska specifikationer
• felsöka och rätta buggar som upptäcks
• arbeta i verktygen UiPath Studio och UiPath Orchestrator
• tillämpa källkods- och versionshantering.
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom it (kandidat) eller motsvarande kunskap/utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För att lyckas i rollen som utvecklare behöver du ha minst några års erfarenhet av RPA. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av utveckling i UiPath, .NET/C# och agila arbetssätt. Det är en fördel om du har erfarenhet av Azure DevOps och versionshantering av källkod. Har du erfarenhet av systemutveckling, automatisering och kravhantering ses även det som meriterande.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter och strukturerar själv upp ditt angreppssätt. Du har specialistkunskap och är en kunskapsresurs för andra. Vidare har du en god analytisk förmåga och är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Saam Koroorian Nordlöf, enhetschef, 018-727 45 73.
Fackliga företrädare: Akavia, Jonny Eliasson, 018-727 22 12Sveriges ingenjörer, Peter Nõu, 018-727 16 95 Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Månadslön
