Utvecklare Dynamics 365 F&O
Sopra Steria Sweden AB / Datajobb / Stockholm
2025-12-19
Sopra Steria är ett ledande konsult- och managementbolag inom digital transformation med tusentals medarbetare i Norden och Europa. Vi har flera år i rad utsetts till en av "Sveriges bästa arbetsplatser" av Great Place to Work och rankas av Gartner som ett av de fem främsta företagen inom digital transformation.
Som utvecklare i Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations kommer du att ansvara för att utveckla och integrera affärslösningar för kunder inom olika branscher. Du arbetar nära verksamhet och arkitekter för att förverkliga kundernas visioner och för att koppla samman Dynamics 365 F&O med andra system för att säkra effektiva och sömlösa affärsflöden, från första idé till färdig lösning.
Har minst 3 års erfarenhet som utvecklare med Dynamics 365 F&O.
Väl insatt och bekväm med X++, C# och Azure Integration Services.
Har erfarenhet av integrationer mellan Dynamics 365 F&O och andra system - gärna via REST API.
Har ett starkt intresse för teknisk utveckling och för att skapa lösningar som effektiviserar affärsprocesser. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
Detta är ett heltidsjobb.
Sopra Steria Sweden AB (org.nr 556284-2319)
