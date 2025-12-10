Utvecklare
Monitor ERP System AB / Datajobb / Gävle Visa alla datajobb i Gävle
2025-12-10
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Monitor ERP System AB i Gävle
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Är du en utvecklare som söker en central roll i något av våra spännande projekt? Vi har alla möjligheter för dig! Vi söker nu utvecklare som ska vara med att arbeta något av våra viktiga projekt där du har möjlighet att påverka Monitors fortsatta framgångar.
Om rollen
Vi driver flera mjukvaruprojekt parallellt, och beroende på vilket team du tillhör kommer du antingen att arbeta med vår webbklient som påverkar samtliga dagliga användare av Monitor ERP eller med kundanpassade lösningar, där vi utvecklar unika funktioner i nära samarbete med beställaren för att möta deras specifika behov.
Som vår nya utvecklare kommer du att ha en central position i vårt utvecklingsarbete. Du kommer att vara med och forma företagets framtid genom att skapa en modern och kraftfull webbklient som påverkar samtliga dagliga användare av Monitor ERP.
Som utvecklare hos oss jobbar du med tekniker som Angular, .NET samt agila metoder.
Om teamet
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där ni tillsammans tar ansvar för hela utvecklingskedjan, från idé till färdig funktion, med fokus på kvalitet och användarvärde. Vi arbetar enligt agila metoder och har en stark teamkänsla där vi lär av varandra och samarbetar tätt för att nå gemensamma mål.
Våra två utvecklingsavdelningar rymmer över 200 medarbetare i Sverige, Polen och Malaysia. Som utvecklare hos oss kan din roll variera beroende på teamets inriktning - från att arbeta med vår nya webklient i projektform, till att vidareutveckla kärnfunktionalitet i vårt affärssystem eller skapa kundunika lösningar i nära dialog med slutkund.
Vi söker därför dig som uppskattar variation, värdesätter samarbete och trivs i en miljö där vi ständigt utvecklas - tillsammans.
Vem är du?
Vi söker en driven och kreativ lagspelare som brinner för utveckling och problemlösning. Du är kvalitetsmedveten och är noga med att leverera arbete av hög kvalitet. Vi ser gärna att du motiveras av att komma med nya kreativa idéer och lösningsförslag.
Vi vill att du identifierar dig med våra värdeord: jordnära, långsiktig och engagerad.
För att trivas i rollen bör du känna igen dig i följande:
Du har några års erfarenhet av utveckling inom ASP.Net, C#, Java eller liknande miljöer och programmeringsspråk.
Du har erfarenhet av agilt arbete i miljöer där fokus ligger på kundnytta och slutresultat.
Erfarenhet av Angular, Blazor, Typescript är meriterande.
Dina kunskaper i svenska och engelska är mycket goda.
Det är meriterande om du har kunskaper inom SQL.
Om Monitor
Hos Monitor blir du en del av ett stabilt, globalt produktbolag med huvudkontor i den natursköna kuststaden Hudiksvall. Vi utvecklar och säljer vårt eget affärssystem, som hjälper små och medelstora tillverkningsföretag att effektivisera sin verksamhet - från sportbilar till julmust. Med cirka 550 anställda globalt (över 300 i Sverige) är vi mitt i en expansiv och spännande fas där internationell tillväxt är vår primära fokus.
Varför välja Monitor ERP System?
En passionerad och engagerad kultur: Vi arbetar tillsammans för att skapa det bästa affärssystemet och ge våra kunder förstklassig service.
En ledare på marknaden: Monitor är Sveriges mest framstående affärsystemsleverantör och växer stadigt både nationellt och internationellt. Vi har en årlig omsättningstillväxt på ca 17%.
Personlig utveckling i fokus: Vi tror på att växa tillsammans och investerar i din utveckling. Här hittar du både lokala och internationella karriärmöjligheter.
Hälsa och välmående: Din hälsa är viktig för oss. Vi satsar på en bra arbetsmiljö och erbjuder förmåner som främjar både fysiskt och psykiskt välbefinnande.
Engagerade medarbetare: Vi har ett eNPS-värde på 55 (Employee Net Promoter Score mäter engagemang och lojalitet hos medarbetare) där benchmark är -2 (över 20 = mycket bra, över 50 = exceptionellt bra).
Mer information om rekryteringsprocessen:
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Hudiksvall
Ansökan: Urval och intervjuer sker löpande.
Monitor strävar efter att erbjuda en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Vi ser olikheter som en tillgång och uppmuntrar därför en mångfald av sökande till alla våra tjänster.
Välkommen med din ansökan!
Bo, leva, verka i Hälsingland - här kan du skapa en vardag som kombinerar livskvalitet med framtidstro.
Läs med om livet i Hälsingland här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Monitor ERP System AB
(org.nr 556071-3454), https://www.monitorerp.com/sv/
Hattmakargatan 6A (visa karta
)
803 11 GÄVLE Jobbnummer
9638290