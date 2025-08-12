Utvecklare
StruSoft är ett programutvecklingsföretag med målet att förse byggbranschen med den bästa möjliga mjukvaran. StruSoft bildades år 2002 av 13 medarbetare från Skanska IT Solutions. Idag är StruSoft ett lönsamt och dynamiskt växande företag med cirka 120 anställda i sex länder, med egen programutveckling i Sverige, Danmark och Ungern. StruSofts program är väl etablerade på marknaden och används idag av fler än 20 000 användare i över 40 länder världen över.
Om programmet:
IMPACT är en programvara med visionen att sammanföra design, produktion och projekt för en prefabricerad betongstomme i realtid. I designfasen används Tekla, Revit och AutoCAD som grafiska plattformar. Dessa integreras med en BIM-databas och en egenutvecklad grafisk plattform för projekt- och produktionsplanering. I Sverige, Norge och Danmark är programmet marknadsledande och används av både konsulter och fabriker.Om tjänsten
Du som söker har fem års eller mer erfarenhet som programmerare. Du har ett grundmurat intresse för programmering och tycker om att lära dig och förstå nya tekniker. Utvecklingen sker främst i C#, och vi använder WPF, Styling, User Interface, MVVM och Entity Framework. Kunskap om 3D-grafik (Eyeshot), Telerik, MAUI, prestandaoptimering, IIS deployment och Auth0 är meriterande.
Du kan arbeta självständigt och målmedvetet. Du kommer att ingå i ett team bestående av cirka fyra personer samt i en avdelning med totalt 55 medarbetare. Så ansöker du
