Utredningstekniker
2025-12-08
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
VA-avdelningen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen försörjer tätorterna med dricksvatten, tar hand om och renar dag- och spillvatten samt producerar biogas. Avdelningen arbetar aktivt för att utveckla och förbättra verksamheten för att möta framtidens utmaning med en långsiktig hållbar och säker VA-försörjning i vår växande kommun. VA-avdelningen består idag av cirka 70 medarbetare och du kommer att ingå i Ledningsnätsenheten som ansvarar för ledningsnät och dagvattenanläggningar. Som utredningstekniker arbetar du med utredningar på VA-ledningsnätet.Dina arbetsuppgifter
Arbetet består i att utföra såväl planerade som akuta utredningar och undersökningar rörande ledningsnätets funktion och status. Du kommer att vara en resurs för både drift och underhåll av de befintliga näten som för planering och byggande av nya nät i vår kommun. Tjänsten innebär både kontorsarbete och fältarbete. Du kommer att arbeta mycket på fältet varför du måste tycka om praktiskt arbete och där löser du de behov och problem som uppstår med enkelhet. Du kommer att arbeta i par tillsammans med en annan utredningstekniker och måste gilla att arbeta i grupp. Utredningsgruppen har modern utrustning och du behöver vara öppen för att utveckla arbetsmetoder och system för inhämtning av data och kunskap om ledningsnäten. Vi har egen filmbuss för mätning och filmning i ledningsnäten.
Utredningsgruppen är en liten grupp där arbetet präglas av nytänkande och framåtanda. Vi förväntar att du tar eget ansvar med att planera och utveckla arbetet framåt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har VA-teknisk kunskap, helst med kännedom och erfarenhet om markförlagda vatten- och avloppsledningsnät. Erfarenhet från undersökningsarbete som TV-inspektion av VA-ledningar är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Som person är du initiativrik och tänker ett steg framåt. Du kan arbeta på ett systematiskt och noggrant sätt och göra bedömningar och dra slutsatser av insamlat material. Du har lätt för att skapa kontakter och relationer som bidrar till goda samarbeten. Du är van vid och gillar att använda digitala hjälpmedel för informationssökning och rapportering med mera. Som person är du duktig på att planera och strukturera ditt arbete samtidigt som du är flexibel och anpassningsbar när förutsättningarna förändras.
B-körkort erfordras. C-körkort är meriterande.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av t ex ålder, kön och etnicitet. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
