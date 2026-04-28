Utredare/Projektledare
Vill du vara med och skapa framtidens mötesplatser för äldre?
Vi söker en utredare/projektledare som vill driva utvecklingen av hållbara aktiviteter för äldre i Sala kommun.
Anställningen är tidsbegränsad till ett år, med möjlighet till förlängning.
Om arbetsplatsen
Sala kommun står inför en spännande utvecklingsresa där vi vill stärka det förebyggande arbetet.
Genom samverkan, nytänkande och ett långsiktigt perspektiv vill vi skapa bättre förutsättningar för ett aktivt och meningsfullt liv - även högre upp i åldrarna.
Vi vill utveckla arbetssätt som tar tillvara äldres erfarenheter, resurser och engagemang.
Nu söker vi dig som vill ansvara för en förstudie kring hur vi kan utveckla hållbara aktiviteter och mötesplatser för kommunens äldre invånare.
Du kommer att samverka med flera delar av organisationen, bland annat kultur- och fritidskontoret samt vård- och omsorgskontoret. Du arbetar nära funktioner som MAS, MAR och projektledare kopplade till den nya socialtjänstlagen. Även civilsamhället är en viktig samarbetspartner.
Om projektanställningen
Du genomför en förstudie som undersöker hur kommunen kan använda befintliga resurser för att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet och framtidens mötesplatser.
Arbetet ska resultera i konkreta förslag på hur kommunen kan möta målgruppens behov i linje med den nya socialtjänstlagen.
En viktig del av uppdraget är att utveckla arbetssätt i samverkan med civilsamhället och kommunens olika verksamheter.
Rollen är både analytisk och utvecklingsinriktad, med många kontaktytor - både internt och externt.
I rollen kommer du bland annat att:
Genomföra en förstudie kring behov och möjligheter
Kartlägga hur befintliga resurser kan användas mer effektivt och hållbart
Ta del av erfarenheter från andra kommuner
Bidra till utvecklingen av mötesplatser och aktiviteter, både i centrala Sala och på landsbygden
Föra dialog med invånare och ta tillvara deras perspektiv
Samverka med kommunens verksamheter, civilsamhälle och andra aktörer
Arbetet ska resultera i ett beslutsunderlag för kommunens fortsatta utveckling inom området.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom exempelvis samhällsvetenskap, socialt arbete, folkhälsa eller projektledning - eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av utrednings-, utvecklings- eller projektarbete är meriterande.
Det är också positivt om du har erfarenhet från kommunal verksamhet och kunskap om socialtjänstlagen samt den pågående omställningen inom området.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att trivas i rollen ser vi att du är engagerad, initiativrik och har ett genuint intresse för målgruppen. Du arbetar strukturerat och har god förmåga att samarbeta och bygga relationer.Övrig information
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning 1 år
Tillträde enligt överenskommelse
Individuell lönesättning
Provanställning kan komma att tillämpasSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 17 maj 2026.
Ansökan sker från http://www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Jeanette Stuvemark, enhetschef administration, mailto:jeanette.stuvemark@sala.se
Fackliga kontaktpersoner: Vision, Thomas Roberg, mailto:thomas.roberg@sala.se
Om Sala kommun
Sala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör.
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
