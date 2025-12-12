Utredare med juristbakgrund
Inspektionen för vård och omsorg / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inspektionen för vård och omsorg i Stockholm
, Solna
, Örebro
, Jönköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad och bidra till en tryggare vård och omsorg? Inspektionen för vård och omsorg (IVO) söker nu utredare med juristbakgrund till Registerenheten för att utveckla förutsättningarna för statlig tillsyn och tillståndsprövning. Vi tror detta är ett jobb för dig som är jurist, är intresserad av att motverka välfärdskriminalitet och har en god förmåga att utreda juridiska knäckfrågor.
Om jobbet
Som utredare vid registerenheten ansvarar du för ärenden där myndighetens beslut överklagats till domstol. Du tar fram underlag, yttranden och bedömningar i rättsprocessen. Rollen innefattar också att handlägga förelägganden med vite riktade till verksamheter som inte fullgjort sin anmälningsplikt till IVO:s register, inklusive granskning, bedömning och uppföljning av att kraven efterlevs.
Dina huvudsakliga uppgifter kommer bland annat vara att:
• Utreda rättsliga frågor och ta fram vägledning inom enhetens ansvarsområde
• Ge rättsligt stöd till enhetschef och andra utredare på enheten
• Delta i myndighetens arbete mot oseriösa och kriminella aktörer
• Driva projekt och utvecklingsarbete, inom registerrelaterade frågor på en myndighetsövergripande nivå
Tjänsterna är tillsvidareanställning med sex månaders provanställning, placering i Stockholm. Publiceringsdatum2025-12-12Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• juristexamen (eller Jur. kand.)
• aktuell arbetslivserfarenhet av processföring inom statlig myndighet
• djuplodad kunskap och aktuell erfarenhet av föreläggande förenat med vite
• god och aktuell IT- och datorvana
• mycket goda kunskaper i svenska språket såväl muntligt som skriftligt
För att lyckas i rollen tar du ett stort eget ansvar och driver ditt arbete framåt. Du är nyfiken och bidrar till nytänkande och visar på möjligheter. Du är smidig i ditt sätt att samarbeta med andra och har god förmåga att kommunicera på ett enkelt sätt då arbetet innebär många kontakter. Du trivs med att arbeta i team och är van vid att ta olika roller beroende på vad situationen kräver. Vi ser även att du har god analytisk förmåga.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser det som meriterande om du också har:
• mycket god kunskap om den lagstiftning som reglerar IVO:s register
• erfarenhet av sekretessprövning vid utlämnande av allmänna handlingar
• erfarenhet av att i rollen som juridisk expert ge löpande rådgivning och agera konsultativt stöd till chef och övriga inom verksamheten
Vad kan IVO erbjuda dig?
Vi erbjuder en utvecklande roll i en dynamisk kunskapsorganisation där du bidrar till att utveckla en modern och effektiv tillsyn. Vi förbättrar ständigt våra arbetssätt och strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.
Läs om våra avtalsvillkor och förmåner här: Arbeta hos oss | IVO.seSå ansöker du
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV samt ett personligt brev. I din ansökan ska det framgå hur du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Din ansökan anses komplett först när du besvarat frågorna.
Arbetsprov kommer att ingå i rekryteringsprocessen.
Ansök senast den 9 januari 2026.
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: Arbeta hos oss | IVO.se
Arbetsplatsbeskrivning
IVO:s analysavdelningen bedriver ett omfattande och spännande arbete för att utveckla en mer riskbaserad och datadriven tillsyn och har en strategisk viktig roll för myndigheten. Avdelningen utgör en del av kärnverksamheten där samarbete med tillsyn och tillståndsprövning är en viktig del av arbetet. Vid avdelningen arbetar idag drygt 70 medarbetare vid fyra enheter med uppdrag inom analys, statistik, register och upplysningstjänst. Målet är att bidra till en träffsäker och enhetlig tillsyn och dela med oss av vår kunskap inom IVO och till externa mottagare.
Registerenheten sköter den löpande förvaltningen och utvecklingen av myndighetens tillsynsregister med mål att upprätthålla god datakvalitet och hög täckningsgrad. Enheten befinner sig i ett spännande utvecklingsarbete där stort fokus läggs på att bekämpa oseriösa och kriminella aktörer. Det innebär ett ökat behov av juridisk kunskap med fokus mot sanktionsavgifter och processföring bland annat. Du bör därför trivas och vilja verka i en föränderlig miljö.
Enheten är även del av myndighetens omfattande arbete med att motverka kriminella och oseriösa aktörer.
IVO bidrar till en säker vård och omsorg.
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.
Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.
Myndigheten har ca 800 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning, analys, planering och kommunikation samt verksamhetsstöd är placerade i Stockholm, liksom generaldirektörens stab. Ersättning
Fast månadslön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Vård och Omsorg
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/ Arbetsplats
https://www.ivo.se/ Kontakt
Enhetschef
Daniel Karlsson daniel.karlsson@ivo.se 0107885410 Jobbnummer
9640638