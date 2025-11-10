Utredare med inriktning mot datahantering och mikrodata
2025-11-10
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 350 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare. Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Sektionen för forskning och utvärdering (FoU) söker utredare med inriktning mot datahantering och mikrodata. Hos oss får du arbeta i gränslandet mellan forskning, analys och verksamhetsutveckling.
Som utredare arbetar du nära forskare, analytiker och andra utredare med myndighetens mikrodata - data som ligger till grund för forskning, uppföljning och utveckling av SiS verksamheter. Ditt arbete omfattar både hantering, bearbetning och analys av mikrodata samt metodstöd till forskare och kollegor i frågor om kvantitativ metod, analysplaner och tolkning av resultat. I ditt arbetet ingår att göra datauttag till forskare och genomföra sekretessbedömningar vid utlämningsärenden samt att genomföra statistiska analyser och skapa underlag för forskning, uppföljning och verksamhetsutveckling. Du kommer även bidra till att utveckla SiS datainfrastruktur och interna analyskapacitet, med fokus på kvalitet, rättssäkerhet och transparens. Exempelvis ingår att utveckla och dokumentera rutiner för kvalitetssäkring, metadata och bearbetning av data.
Arbetet sker i en tekniskt skyddad miljö, där säker datahantering enligt GDPR och sekretesslagstiftning är en central del. Du behöver därför vara noggrann, säkerhetsmedveten, strukturerad och ha förståelse för hur man omsätter data till meningsfull kunskap inom ramen för myndighetsstyrd verksamhet. Du behöver även ha en god förmåga till samarbete då arbetet förutsätter nära samverkan inom sektionen samt med andra funktioner inom myndigheten.Kvalifikationer
• Högskoleutbildning inom statistik, systemvetenskap, epidemiologi, psykologi, sociologi, matematik, dataanalys eller annat relevant område som SiS bedömer relevant för arbetet.
• Flera års erfarenhet av datahantering i SQL eller annan databasmiljö.
• God förståelse för kvantitativ metod och registerbaserad analys.
• Kännedom om dataskyddslagstiftning (GDPR, offentlighet och sekretess).
Meriterande
• Erfarenhet av statistisk analys i R, Stata, SPSS eller motsvarande.
• Erfarenhet av arbete med mikrodata, registerdata eller administrativa data inom forskning eller offentlig verksamhet.
• Kunskap om relationsdatabaser, ETL-flöden och metadatahantering.
• Erfarenhet av R eller Python i säkrade IT-miljöer.
• Erfarenhet av samarbete i tvärvetenskapliga eller myndighetsövergripande projekt.
• Erfarenhet av arbete i statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 30 november 2025.
Vid frågor om tjänsten, kontakta:
Carl-Martin Pethrus, forskare, telefon 010-453 40 54.
Peter Johansson, sektionschef, på 010-453 40 48.
Arbetsprov ingår som en del i rekryteringen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
