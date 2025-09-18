Utredare med inriktning finansmarknad
Ekobrottsmyndigheten / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ekobrottsmyndigheten i Stockholm
, Uppsala
, Örebro
, Linköping
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Ekobrottsmyndigheten förebygger, upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Våra 800 medarbetare har olika kompetenser och yrkesroller, såsom åklagare, poliser, ekobrottsutredare, administratörer och andra specialister, som alla arbetar tillsammans mot ekobrott. Det är vår unika styrka.
Vill du bli en av oss och bidra till att bekämpa den ekonomiska brottsligheten? Vi söker nu dig som vill arbeta som utredare på Finansmarknadskammaren i Stockholm. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade och kvalificerade kollegor vara med och bidra till att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet samtidigt som du får goda möjligheter till egen utveckling.
Arbetsuppgifter Som utredare på Finansmarknadskammaren medverkar du i brottsutredningar som leds av åklagare. Arbetet innefattar bl.a. inhämtning, analys och sammanställning av utredningsmaterial, med stor tyngd på genomgång av beslagtaget digitalt material. Arbetet innefattar vidare att hålla förhör med misstänkta och vittnen samt att delta vid tillslag.
Arbetet på Finansmarknadskammaren kan under vissa faser i utredningarna innefatta tillfälliga intensiva arbetstoppar och resor med flera hotellövernattningar. Vi erbjuder dig en arbetsplats där du arbetar med kvalificerade kollegor och har möjlighet till egen utveckling samtidigt som du får bidra till samhällsnyttan vid bekämpningen av marknadsmissbruk
Kvalifikationer Vi söker dig som har:
• högskoleutbildning om minst 120p eller 180hp inom för myndigheten relevanta områden
• minst ett års erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete
• uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift
• goda datorkunskaper
• goda kunskaper i engelska.
Vi ser det som meriterande om du också har * erfarenhet av att arbeta med utredningar avseende ekonomisk brottslighet
• erfarenhet av att hålla förhör
• erfarenhet av att analysera och strukturera stora mängder information
• kunskap och erfarenhet av hur en förundersökning bedrivs
• kunskaper om och intresse av värdepappershandel
• kunskap om finansiell analys.
I rollen som utredare hos oss växlar man mellan att arbeta självständigt och att arbeta i team. Det är därför viktigt att du både kan driva dina egna ärenden och att du har en god förmåga att relatera till andra och samarbeta i grupper där man har olika kompetenser och infallsvinklar. Du har också en god pedagogisk förmåga och du trivs i en miljö som förändras och utvecklas. Slutligen behöver du också ha en mycket god förmåga att arbeta effektivt och strukturerat med komplexa material.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Kontaktpersoner Information om anställningen lämnas av chefsåklagare Gunilla Sandblom tfn 010-562 99 39. Fackliga företrädare för Saco-S är Henrik Lundin, tfn 010-562 91 72, för ST Karin Hallström Norberg, 010-562 91 71 och för Polisförbundet Sofia Ask, tfn 010-563 87 10.
Information om anställningen Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön : Individuell lönesättning tillämpas
Resor kan förekomma.
På Ekobrottsmyndigheten jobbar vi med att utveckla våra medarbetares kompetens och erbjuder därför ett varierat utbildningsprogram. Det finns goda förutsättningar för kompetensutveckling, friskvård samt en bra balans mellan arbete och privatliv.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Då tjänsten är placerad i säkerhetsklass kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomföras innan beslut om anställning fattas.
Ansök Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 9 oktober 2025. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen Ekobrottsmyndigheten, 104 22 Stockholm.
Är du redan registrerad som användare i Easycruit kan du logga in här för att söka tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekobrottsmyndigheten
(org.nr 202100-4979), http://www.ekobrottsmyndigheten.se Jobbnummer
9516140