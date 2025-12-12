Utredare inom suicidutredningar
Vill du vara med och utveckla myndighetens arbete inom området suicidprevention? Folkhälsomyndigheten har fått ett uppdrag om att inrätta en nationell utredningsfunktion som ska genomföra utredningar av enskilda dödsfall i suicid. Vi söker därför utredare som kommer att medverka i uppbyggnaden av den nya verksamheten och genomföra suicidutredningar.
Läs mer och ansök idag!
Vad ska du jobba med?
I samverkan med kollegor vid den nyinrättade Enheten för suicidutredningar kommer du att arbeta med uppbygganden av utredningsfunktionen och sedan med utredningar och analyser efter enskilda suicid.
Arbetet kommer att innefatta att:
• Samla in och analysera information från bland annat myndigheter, vård, skola och kommunala verksamheter, samt genomföra samtal och intervjuer med anhöriga och professionella som haft kontakt med den avlidna.
• Kartlägga omständigheter kring suicidhändelsen och åtgärder som kunde ha förebyggt dödsfallet.
• Bidra till att sammanställa, analysera och sprida lärdomar från utredningarna - genom exempelvis rapporter, webbtexter och kommunikationsarbete - för att stärka det suicidförebyggande arbetet.
• Representera området och presentera kunskap och lärdomar vid konferenser och möten, på svenska och engelska.
I arbetet ingår också sedvanliga uppgifter för utredare på myndigheten, som att svara på remisser, arbeta med omvärldsbevakning, kommunicera enhetens arbete i olika forum, delta i myndighetens nätverks- och arbetsgrupper samt medverka i enhetens och myndighetens generella utvecklingsarbete.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
• Yrkesexamen såsom legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, legitimerad psykolog eller legitimerad sjuksköterska, alternativt socionomexamen, polisexamen eller annan yrkesexamen eller akademisk examen som myndigheten bedömer vara likvärdig.
• Minst tre års erfarenhet av patient- eller klientnära arbete inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, elevhälsan, LVU-vården eller liknande, alternativt minst tre års erfarenhet av operativt arbete som polis eller räddningsledare inom räddningstjänsten, där arbete med stödjande- eller krisbearbetande samtal, kontakt med efterlevande eller bemötande av anhöriga i sorg eller trauma ingått i arbetet.
• Erfarenhet av självständigt utrednings- och analysarbete.
• Goda kunskaper om, och erfarenheter av, arbete inom området psykisk hälsa och/eller suicidprevention.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid:
• Analytisk förmåga att systematiskt samla in, analysera och sammanställa information från olika källor.
• Goda kunskaper om, och erfarenhet av, att genomföra såväl kvantitativa som kvalitativa analyser.
• Personliga egenskaper såsom en mycket god samarbetsförmåga, samt god empatisk och kommunikativ förmåga, med förmåga att ge ett professionellt, lyhört och förtroendeingivande bemötande och med bibehållet lugn hantera svåra samtal.
• Goda språkkunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
• Påföljande magisterexamen, basutbildning i psykoterapi ("steg 1") eller för tjänsten relevant specialistutbildning/påbyggnadsutbildning.
Stor vikt läggs vid:
• Erfarenhet av arbete med risk- och händelseanalyser eller olycksutredningar med strukturerad metodik.
• Erfarenhet av arbete med barn och unga med till exempel självskadebeteende, suicidalitet, neuropsykiatriska funktionsvariationer eller intellektuell funktionsnedsättning.
• Kommunikativ skicklighet att förmedla kunskap på ett pedagogiskt och målgruppsanpassat sätt, både skriftligt (webbtexter, rapporter) och muntligt (konferenser, möten).
• God kännedom om kommuners och regioners förutsättningar, uppdrag och organisering.
Vikt läggs vid:
• Erfarenhet av projektledning.
• Erfarenhet av att använda olika digitala källor, inklusive kunskap om informationssökning och navigering på digitala plattformar som riktar sig till barn och ungdomar, i frågor om mobbning, grooming och social isolering eller utsatthet.
Vad gör enheten?
Enheten för suicidutredningar ansvarar för ett uppdrag om att bygga upp en nationell utredningsfunktion som ska kunna genomföra utredningar av dödsfall i suicid. Syftet är att förbättra samhällets förmåga att dra lärdom kring vad som brustit i samhällets skyddsnät när någon tar sitt liv. Verksamheten ska bedrivas enligt ny lagstiftning som föreslås träda i kraft 1 juli 2026. Fram till dess ska enheten byggas upp med olika kompetenser för att kunna genomföra dödsfallsutredningar och analysera och sprida lärdomar.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.
Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten
Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Jenny Telander, telefon 010- 205 28 23.
Fackliga företrädare är för SACO Pi Zetterquist, telefon 010-205 22 95, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.
Publiceringsdag 2025-12-12
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2026-01-04 via myndighetens webbplats.
Individuell lönesättning
