Utredare familjerådgivning MFoF
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd / Administratörsjobb / Skellefteå Visa alla administratörsjobb i Skellefteå
2025-12-30
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i Skellefteå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) söker en utredare med inriktning familjerådgivning som vill vara med och förmedla kunskap för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar.
Välkommen till oss
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd är en kunskapsmyndighet under Socialdepartementet med ansvar för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och den familjerätt som ligger under kommunernas socialnämnder. Myndigheten arbetar också för att internationella adoptioner av barn till Sverige ska ske enligt lag och på ett etiskt godtagbart sätt. Myndigheten har även i uppdrag att ge stöd till internationellt adopterade i samband med ursprungssökning. Myndighetens målgrupper är yrkesverksamma och beslutsfattare i kommuner, regioner och civilsamhället, samt familjer och individer.
I all vår verksamhet främjar vi barnets rättigheter som de uttrycks i barnkonventionen. På MFoF är vi överens om att lika villkor och jämställdhet är en del av vår gemensamma värdegrund och något som ska råda i familj, samhälle och arbetsliv. 2022 blev MFoF också Sveriges första hbtqi-certifierade myndighet.
MFoF erbjuder ett samhällsviktigt och engagerande arbete på en intressant och dynamisk arbetsplats. Tycker du att detta låter intressant? Då tycker vi att du ska du läsa vidare!
Ansvar och arbetsuppgifter
Som utredare på MFoF kommer du att arbeta i ett befintligt team med övriga utredare på avdelningen. Arbetsuppgifterna innebär såväl självständigt arbete som arbete i grupp tillsammans med andra medarbetare. Tjänsten som utredare är direkt underställd avdelningschefen.
Bland annat ingår följande uppgifter:
Arbete i regeringsuppdrag.
Driva arbete med kunskapsutveckling på området.
Följa forskning och annan kunskapsutveckling inom myndighetens verksamhetsområde, omvärldsförändringar och andra faktorer som påverkar målgruppernas förväntningar och behov.
Sammanställa och sprida kunskapsrapporter.
Arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv och utifrån kunskap om barns och ungas utveckling, samt t.ex. våld i nära relationer.
Samverka med myndigheter, organisationer, huvudmän, forskare och praktiker.
Planera och leda sammankomster. Genomföra presentationer, både internt och för olika aktörer på nationell, regional och lokal nivå.
Som utredare ingår även sedvanligt förekommande arbetsuppgifter på myndigheten, till exempel att svara på inkommande frågor och delta i gemensamma myndighets- och fortbildningsdagar. Arbetet kommer till viss del att utföras i projektform med fasta tidsramar.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har:
Akademisk examen från högskola/universitet med inriktning psykolog, socionom, beteendevetare eller annan utbildning vi bedömer relevant.
Erfarenhet från kommunal familjerådgivning.
Erfarenhet av arbete inom kommun/region eller statlig myndighet.
Goda kunskaper i relevant lagstiftning.
Mycket goda kunskaper i svenska.
Goda kunskaper i engelska.
Digital kompetens, datorvana och erfarenhet av videomöten
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av verksamhetsutveckling, strategiskt arbete.
Erfarenhet av att värdera vetenskap och kunskap.
Vana vid att hålla i muntliga presentationer och kommunicera resultat på ett tydligt och engagerande sätt.
Kunskap kring förebyggande arbete, barns behov och utveckling, våld i nära relation.
Dina personliga egenskaper
Förutom de ovan nämnda kraven behöver du också ha förmågan att kunna arbeta strukturerat vilket innebär att du planerar och organiserar ditt arbete så att du alltid når de uppsatta tidsramarna för de gemensamma målen. För att lyckas i rollen är du en ansvarstagande person och gör det som behöver göras för att organisationen ska uppnå sina mål. Du tar gärna egna initiativ i arbetet.
Du behöver vara samarbetsorienterad, vilket innebär att du kan arbeta bra tillsammans med andra, kommunicera tydligt i både ord och skrift och bidra till en positiv arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning (provanställning 6 månader tillämpas) på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är Skellefteå, men det finns möjlighet att arbeta på högre omfattning på distans för medarbetare som bor på långt pendlingsavstånd, i enlighet med MFoFs riktlinjer för distansarbete. Individuell lönesättning tillämpas.Publiceringsdatum2025-12-30Så ansöker du
Sista dag för ansökan är den 18 januari 2026.
MFoF behandlar personuppgifter i samband med att en ansökan om arbete skickas in till MFoF. Personuppgifterna behandlas för att MFoF ska kunna administrera ansökningarna och tillsätta tjänsten. Behandlingen för tillsättning av tjänsten sker som ett led i MFoF:s myndighetsutövning och övrig behandling för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Lämna din ansökan på MFoFs webbsida för den aktuella tjänsten Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Familjerätt och Föräldraskapsstö
(org.nr 202100-4169)
Nygatan 40B (visa karta
)
931 31 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Kontakt
HR-specialist
Nour Gustafsson nour.gustafsson@mfof.se 010-350 52 27 Jobbnummer
9666449