Utredare - Enheten utredning och beredning
Uppsala kommun, Stab AMF / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-02-04
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Stab AMF i Uppsala
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.
Har du erfarenhet av utredningsarbete och förmåga att tillgodogöra dig stora mängder information som du på ett pedagogiskt och tydligt sätt kan analysera och sammanfatta? Enheten för utredning och beredning söker nu en engagerad utredare, med samhällsvetenskaplig utbildningsbakgrund, som vill bidra till att fler uppsalabor blir självförsörjande. Hos oss får du ett stimulerande och varierande arbete med fokus på vuxenutbildning, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Varmt välkommen med din ansökan!
Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, socialtjänst - ekonomiskt bistånd, konsument/budget- och skuldrådgivning samt vuxenutbildning.Enheten utredning och beredning ansvarar för att utreda frågor och bereda ärenden på uppdrag från chef, förvaltningsledning eller nämnd främst inom sakområdena vuxenutbildning, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Enheten samordnar viss samverkan med externa parter så som Region Uppsala och Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.Inom enhetens ansvar ingår nämndens beslutade verksamhetsplan- och uppföljningsprocesser. Rapporter och ärenden redovisas skriftligt och muntligt och arbetet sker såväl enskilt som i grupp. Underlag i ärenden och utredningar ska hålla en hög kvalitet och levereras i tid.
Enheten för utredning och beredning är en liten och väl sammansvetsad enhet som värdesätter samarbete och att dela med sig av kunskap och tips till varandra är en självklarhet. Ett stort engagemang finns att utifrån vår förvaltningsövergripande nivå bidra till arbetsmarknadsnämndens mål om att fler uppsalabor ska bli självförsörjande. I enhetens arbete ingår att utreda frågor och bereda ärenden på uppdrag från chef, förvaltningsledning eller nämnd.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I rollen som utredare utreder och bereder du ärenden till arbetsmarknadsnämnden och tar dig an uppdrag från förvaltningens ledningsgrupp eller avdelningschefer. Inom de områden arbetsmarknadsnämnden ansvarar för behöver du hålla dig uppdaterad genom kontinuerlig omvärldsbevakning. Självständigt och tillsammans med dina kollegor följer du upp och rapporterar i samband med boksluten. En central arbetsuppgift är vårt planeringsarbete inför politikens styrande dokument; kommunfullmäktiges Mål och budget samt arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan och internkontrollplan för att genomföra kommunfullmäktiges uppdrag. I verksamhetsplansarbetet deltar du i nära samarbete med kollegorna för genomförande av riskanalyser och förslag på åtgärder som nämnden vidtar för genomförande av kommunfullmäktiges uppdrag och omhändertagande av identifierade risker. Uppdragen du kommer att arbeta med är av skiftande karaktär både till innehåll och tidsramar. Vissa frågor måste lösas snabbt och andra har en längre förberedelsetid. Därför är det viktigt att du kan se och fånga det som ibland brådskar och kunna prioritera bland dina uppdrag. Du kommer vara föredragande inför arbetsmarknadsnämnden och för förvaltningens ledningsgrupp. Det kräver att du kan anpassa din föredragning, både till språk och innehåll, efter målgrupp för att på ett enkelt och pedagogiskt sätt sammanfatta centralt innehåll i komplexa frågor.Andra uppgifter kan tillkomma utifrån kompetens och tid.Publiceringsdatum2026-02-04Kvalifikationer
Vi söker dig som har samhällsvetenskaplig högskoleutbildning med inriktning statsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser att du har erfarenhet av utredningsarbete, arbete inom offentlig förvaltning och av att föredra ärenden eller prata inför grupp. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Du behöver även ha kunskap och erfarenhet av Microsoft 365, office-paketet och goda kunskaper i klarspråk.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom arbetsmarknadsinsatser, socialtjänst-ekonomiskt bistånd och/eller vuxenutbildning. Uppsala kommun använder digitalt handläggarstöd så det är en fördel om du har erfarenhet av arbete i digitalt ärendehanteringssystem. Det är även meriterande om du kan tillgodogöra dig stora mängder information och ta ut det som är relevant och viktigt för uppdraget.
Som person är du analytisk och bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Monika Lagerkvist, enhetschef, 018-727 18 53.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Akavia, Stig Gunnarsson, 018-727 24 62Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
