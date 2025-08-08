Utredande socialsekreterare sökes!
2025-08-08
Vill du göra skillnad för barn och familjer - och samtidigt ha kul på jobbet?
Nu växer vi på Familjeenheten i Kumla! Med den nya socialtjänstlagen i ryggen står vi inför spännande utveckling -vi utökar därför vår handläggargrupp och söker dig som vill vara med och forma framtidens sociala arbete.
Hos oss möter du en trygg och välfungerande socialtjänst med stabil ekonomi, engagerade kollegor och en kultur där vi bryr oss om varandra. Våra ledord är: trygg arbetsmiljö, stöd i vardagen, utveckling och gemenskap. Vi är en blandad grupp med både nyexaminerade och erfarna socionomer - och vi trivs tillsammans!
"Vi har en fin gemenskap och hjälps åt - det märks att alla bryr sig."
• Medarbetare på Familjeenheten
Vi arbetar nära barn och föräldrar, med fokus på delaktighet, respekt och samarbete. Vår enhet är uppdelad i myndighetsgrupp och öppenvård, vilket gör att vi kan arbeta brett och samordnat kring familjerna.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Som utredande socialsekreterare arbetar du med att utreda och följa upp barn och ungas situation. Du möter barn, föräldrar och andra viktiga aktörer i barnets liv och bygger relationer som gör skillnad.
Du får:
• en rimlig arbetsbelastning och nära stöd i vardagen
• handledning och stöttning från erfarna gruppledare
• arbeta i team med kollegor från både myndighet och öppenvård
• en tydlig introduktion och möjlighet till mentorskap
• möjlighet till flexibel arbetstid samt hemarbete
Vi satsar på din utveckling! Varje år tar vi fram en kompetensutvecklingsplan som matchar verksamhetens behov med dina mål. Du får utbildning i MI (Motiverande samtal) en metod som genomsyrar hela vår verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har socionomexamen
• är engagerad, ansvarstagande och trygg i mötet med människor
• trivs med att arbeta självständigt men också i team
• har B-körkort
Meriterande är erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och familj och kunskap om BBIC och MI.
Vill du veta mer? Vi bjuder gärna på kaffe och berättar mer om hur det är att jobba hos oss!
Välkommen att höra av dig eller skicka in din ansökan direkt.
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla kommun
Socialförvaltningen, Kumla kommun
Enhetschef Familjeenheten
Jana Asplund (tillgänglig från 25 augusti) jana.asplund@kumla.se 019-58 83 34
