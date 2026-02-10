Utlastare
Vill du arbeta i en roll där du bidrar till att produktionen flyter smidigt och säkert? Trivs du med ett praktiskt arbete där du får ta ansvar och samarbeta med andra? Då kan detta vara rätt tjänst för dig. Nu söker vi en Utlastare till vår verksamhet i Åmotfors.Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Som Utlastare arbetar du med lastning, lossning och intern materialhantering. Du tillhör organisatoriskt Pappersbruket och rapporterar till Utlastningschef i Bäckhammar. Rollen innebär ett nära samarbete med flera funktioner inom verksamheten och ställer höga krav på säkerhet, kvalitet och noggrannhet.
I tjänsten ingår bland annat att:
• Planera och utföra lastning, lossning och lyft
• Hantera ankommande gods såsom emballage, kemikalier och returprodukter
• Transportera pallade rullar till magasin
• Utföra pallningsarbete och vara behjälplig inom andra arbetsområden vid behov
• Rapportera skador på gods enligt gällande leveransprocess
• Utföra daglig tillsyn av fordon enligt kontrollkort
Vem söker vi?
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och har ett starkt säkerhetstänk. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och tar gärna egna initiativ när du ser förbättringsmöjligheter.Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning eller motsvarande
• Truckkort
• God datavana
Meriterande:
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom industri eller logistik
• Erfarenhet av materialhantering i produktionsmiljö
• Förarbevis för lastmaskin
Vad erbjuder vi?
Som anställd på Nordic Paper erbjuder vi dig kollektivavtalsförhandlade villkor, generösa pensionsavsättningar och trygga försäkringar. Du får också ta del av bonussystem, trivselpeng, förmånscykel och sociala aktiviteter. Vi erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet att delta i olika motionslopp.
Hos oss blir du en del av en verksamhet där säkerhet, kvalitet och utveckling står i centrum. Vi värdesätter engagemang och egna initiativ och arbetar aktivt för att skapa en trygg och trivsam arbetsplats med goda möjligheter till utveckling.
Om Nordic Paper
Nordic Paper är en skandinavisk specialpappersproducent som tillverkat högkvalitativt papper sedan slutet av 1800-talet. Vi har fem pappersbruk belägna i Bäckhammar, Åmotfors, Säffle, Greåker (Norge) och Québec (Kanada). Huvudkontoret finns i Karlstad. Vi tillverkar kraftpapper som bland annat används till bärkassar, säckar och förpackningar, samt naturligt greaseproofpapper, vilket är ett fettresistent papper vars användningsområden främst är inom livsmedelsindustrin, exempelvis som bakplåtspapper.
Efterfrågan på pappersbaserade produkter ökar ständigt och vårt högkvalitativa papper är ett hållbart och miljövänligt alternativ. Som ett av de ledande bolagen i branschen levererar vi hållbara produkter till kunder i över 80 länder.
Om anställningen
Tjänsten är heltid, tillsvidare med placeringsort Åmotfors. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi använder Alva Labs assessmentmetoder i våra rekryteringsprocesser för att hjälpa oss att identifiera kandidater med störst sannolikhet att trivas och passa i rollen. Efter att du har skickat in din ansökan får du ett separat mejl med information om Alva Labs tester. Om du redan har gjort testerna i en tidigare ansökan till oss behöver du inte göra dem igen.
Sista ansökningsdag är 8 mars men urval och beslut kan komma att ske tidigare, så skicka in din ansökan redan idag.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor om tjänsten kontakta Jonas Gylebrant Chef utlastning, via mejl, jonas.gylebrant@nordic-paper.com
. Vid frågor om rekryteringen kontakta 'Louise Andersson HR, via mejl, louise.andersson@nordic-paper.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Detta är ett heltidsjobb.
Nordic Paper Bäckhammar AB
(org.nr 556044-8952), https://www.nordic-paper.com/sv
Pappersvägen 1 (visa karta
)
673 34 ÅMOTFORS
Nordic Paper Åmotfors
HR
Louise Andersson louise.andersson@nordic-paper.com
9733032