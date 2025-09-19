Uthyrare kommersiellt
2025-09-19
Vi är inte som andra fastighetsbolag.Vi är Balder. Vi är duktiga idag men vi vill bli ännu bättre. Vårt mål är att bli bäst på kommersiell uthyrning och uppnå nollvakans av våra lokaler. Vi är en koncern som har kommit dit vi är idag med driv, engagemang, affärsmässighet och kunniga kollegor. Hos oss behöver man våga tänka nytt och prova sig fram. Vad erbjuder vi dig? Hos oss blir du en del av ett målinriktat gäng som gör allt för att matcha kundernas behov mot våra kommersiella lokaler.Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter där du kommer arbeta med en bred fastighetsportfölj.Du får möjlighet att vara med och äga hela uthyrningsprocessen från start till signerat avtal. I detta ingår bland annat mottagande av intresseanmälan, kundkontakt, visning, förhandling, framtagning av rumsbeskrivning och avtal samt kontraktsskrivning. Vem är du som person? Vi söker dig som är redo att omsätta din passion för fastigheter till resultat. För att trivas i rollen är det viktigt att du är en driven och ansvarstagande person med ett genuint intresse av försäljning. Det är inte alltid en spikrak väg fram i våra uthyrningsprocesser och därav är det viktigt att du kan se utmaningar som något positivt. För att skapa framgångsrika relationer med våra kunder behöver du ha en god självkännedom och förmågan att kunna reflektera över din egen del i affären. Vad har du för kvalifikationer? Tjänsten kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift samt innehar manuellt B-körkort. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av kommersiella fastigheter, försäljning eller uthyrning. Om du har allmän kännedom om hur ett hyresavtal fungerar är det ett plus i kanten, men inget krav. Låter detta som en tjänst för dig? Kul! Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning.Placering vårt huvudkontor i Göteborg, arbete på plats fem dagar i veckan.
I denna process ber vi dig inte skicka med personligt brev, utan vill i stället att du besvarar våra urvalsfrågor. Vi använder oss av rekryteringstester för att hjälpa oss göra ett så bra och objektivt urval som möjligt. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Matina Khosravian påmatina.khosravian@balder.se
.
Varmt välkommen att bli en del av oss!
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
