Uthyrare av förråd

Rågångens Jordbruks KB / Butikssäljarjobb / Höganäs
2025-10-17


Vi är 2 st som jobbar med förråduthyrning i Höganäs. Vi har flest anläggningar i nordvästra skåne men har även på andra ställen i Sverige. Vi jobbar under namnet Cityförrådet ww.cityforradet.se. Vi har totalt 1600 st förråd och plannerar bygga ytterligare 600 st. Jobbet består i att svarar i telefon, på mail och göra kontrakt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: lars.jacobsen@cityforradet.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Uthyrare förråd".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Rågångens Jordbruks KB, http://www.cityforradet.se
Sporthallsvägen 2b (visa karta)
263 34  HÖGANÄS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Cityförrådet

Jobbnummer
9561038

