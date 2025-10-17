Uthyrare av förråd
Rågångens Jordbruks KB / Butikssäljarjobb / Höganäs Visa alla butikssäljarjobb i Höganäs
2025-10-17
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rågångens Jordbruks KB i Höganäs
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
, Båstad
eller i hela Sverige
Vi är 2 st som jobbar med förråduthyrning i Höganäs. Vi har flest anläggningar i nordvästra skåne men har även på andra ställen i Sverige. Vi jobbar under namnet Cityförrådet ww.cityforradet.se. Vi har totalt 1600 st förråd och plannerar bygga ytterligare 600 st. Jobbet består i att svarar i telefon, på mail och göra kontrakt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: lars.jacobsen@cityforradet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Uthyrare förråd". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rågångens Jordbruks KB
, http://www.cityforradet.se
Sporthallsvägen 2b (visa karta
)
263 34 HÖGANÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cityförrådet Jobbnummer
9561038