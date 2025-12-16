Uthyrare
Willhem AB (Publ) / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2025-12-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Willhem AB (Publ) i Göteborg
, Borås
, Trollhättan
, Halmstad
, Jönköping
eller i hela Sverige
Willhem söker uthyrare - extrajobb på helger
Studerar du och vill ha ett kvalificerat extrajobb vid sidan av studierna? Nu söker Willhem uthyrare som vill arbeta helger under perioden februari-april 2026. För dig som trivs och vill mer kan det finnas möjlighet till fler timmar, förlängning och/eller sommarjobb på heltid.
Om Willhem
Willhem är ett av Sveriges ledande bostadsbolag inom hyresrätter. Vi äger cirka 30 000 hyreslägenheter på 13 orter och arbetar långsiktigt för att skapa trygga och trivsamma hem. Hos oss får du erfarenhet från en stor och professionell organisation med tydliga arbetssätt och engagerade kollegor.
Rollen som uthyrare
Som uthyrare arbetar du praktiskt med uthyrning av bostäder och är med i hela processen, från att publicera annonser till att ha kontakt med bostadssökande och följa upp i våra system. Arbetet är till stor del digitalt och du arbetar efter tydliga processer, i flera system parallellt.
Exempel på arbetsuppgifter
Publicera och hantera bostadsannonser
Ha kontakt med bostadssökande via telefon och mejl
Göra urval och skicka erbjudanden
Följa upp pågående uthyrningar och säkerställa kvalitet i processen
Arbetstider
Lördag och söndag
4 timmar per dag, kl. 10.00 - 14.00
Period: februari - april 2026
Vem är du?
Vi söker dig som studerar och som letar efter ett seriöst extrajobb där du får ta ansvar och utvecklas. Du är självgående, noggrann och har lätt för att planera ditt arbete. Ingen tidigare erfarenhet av uthyrning krävs men du trivs med att arbeta strukturerat, även när tempot är högt, och du tycker om att se tydliga resultat av det du gör. Har du erfarenhet från exempelvis kundtjänst, försäljning, administration eller service är det ett plus, men det viktigaste är att du är engagerad, pålitlig och vill lära. Du kan snabbt sätta dig in i nya system och är bekväm med dator och telefon som arbetsredskap.
Vårt erbjudande
Hos Willhem kommer du att få värdefull erfarenhet från ett av Sveriges ledande bostadsbolag. Vi erbjuder ett kvalificerat extrajobb inom bostadsuthyrning där du får arbeta i en professionell arbetsmiljö med tydliga processer och trevliga kollegor. Om vi trivs med varandra finns det goda möjligheter till förlängd tim-anställning och sommarjobb.Publiceringsdatum2025-12-16Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 6 januari via http://jobb.willhem.se.
Urval och återkoppling kommer att ske efter julledigheterna. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Uthyrningschef Johannes Dinér på johannes.diner@willhem.se
.
Innan erbjudande om anställning genomförs en bakgrundskontroll som innehåller rättslig och ekonomisk information.
På Willhem jobbar vi för att både hus och människor ska må bra. Som ett av de ledande bostadsbolagen i Sverige är vår vision att skapa hyresbostäder där människor trivs och kan känna sig stolta över sitt boende. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ca 290 personer arbetar idag hos Willhem. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 60 miljarder och ägare är Första AP-fonden. Läs mer om oss, vår historia och våra värderingar på story.willhem.se Varaktighet, arbetstid, etc.
PartTimetim Ersättning
FixedSalary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Willhem AB (Publ)
(org.nr 556797-1295) Arbetsplats
Willhem Jobbnummer
9647574