Utesäljare Stockholm
Moreva Sales and Marketing AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Moreva Sales and Marketing AB i Stockholm
Säljare till expansivt team i Stockholm
Vi växer - och söker nu fler säljare till vårt framgångsrika team!
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en möjlighet att utvecklas, växa och bygga en karriär inom försäljning.
Vi erbjuder
Utbildning från dag ett - vi lär dig allt du behöver för att lyckas
Hög lön med attraktiva bonusar utan tak
Roliga events, resor och en arbetsmiljö full av energi och gemenskap
Tydliga karriärmöjligheter och en plan för din fortsatta utveckling
Vi söker dig som
Är målinriktad, engagerad och gillar att skapa resultat
Vill utvecklas och samtidigt tjäna bra pengar
Har en positiv attityd och trivs med att arbeta i team
Behärskar svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav - vi står för utbildningen!Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Tjänsten är på heltid med placering i Stockholm.
Vi söker endast två personer, så vänta inte - platserna fylls snabbt.Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag och ta chansen att bli en del av vår framgångsresa!Jobb@morevasales.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
mejl
E-post: jobb@morevasales.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Moreva Sales and Marketing AB
(org.nr 559275-5572) Arbetsplats
MorevaSales AB Jobbnummer
9541873