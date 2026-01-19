Utbildningssamordnare
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för data- och informationsteknik är en integrerad institution mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola AB, belägen på campus Johanneberg och campus Lindholmen i Göteborg. Dess verksamhet omfattar högklassig forskning, utbildning och nyttiggörande inom områden som AI & machine learning, software- & hardware engineering, computer science, security, network & systems. Organisationen består av drygt 300 anställda med en hög internationell sammansättning. Institutionen för data- och informationsteknik har ett stort utbildningsuppdrag bestående av flera kandidat- och masterprogram vid både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.
Ytterligare information om institutionen finner du på: http://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/Sidor/default.aspx
Institutionen söker en vikarierande utbildningssamordnare. Den administrativa verksamheten vid institutionen är gemensam för både Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Vi möter dagligen studenter och anställda som vi ger ändamålsenlig och professionell service. Som utbildningssamordnare är man en del av institutionens avdelning för verksamhetsstöd och ingår i en mindre arbetsgrupp som för närvarande består av sju personer. På avdelningen arbetar totalt 29 medarbetare som ger kompetent stöd inom ekonomi, HR, kommunikation, studievägledning, utbildningsadministration, intern service med mera.
Arbetsuppgifter
I rollen som utbildningssamordnare blir ditt uppdrag att samordna institutionens grundutbildningsadministration enligt gällande rutiner och satta mål. Du kommer att ha ett nära samarbete med bland annat biträdande administrativ chef, viceprefekt för grundutbildning, programansvariga samt studierektorer på institutionen. Grundutbildningsverksamheten är under ständig utveckling så du kommer att arbeta proaktivt med institutionens samt Göteborgs universitets och Chalmers tekniska högskolas processer utifrån det akademiska läsåret.
I rollen ingår också att stötta utbildningsadministrationens medarbetare med arbetsuppgifter och rutiner samt att medverka vid introduktion och upplärning av nyanställda i gruppen. Då verksamheten är integrerad är du aktiv inom både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola och vid både campus Johanneberg och Lindholmen. Till del utgör arbetsuppgifterna även ledningsstöd till viceprefekt för grundutbildningen avseende exempelvis arrangemang och beslutsunderlag. I ditt uppdrag ingår också att vara arkivsamordnare för grundutbildningens verksamhet. Det kan också bli aktuellt att arbeta operativt inom utbildningsadministration för någon del av verksamheten.
Arbetsuppgifterna kan variera efter behov.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant universitets- eller högskoleexamen med lämplig inriktning. Du är väl insatt i rådande regler och rutiner inom det studieadministrativa området och har gedigen arbetslivserfarenhet inom administration, med fördel från universitets- och högskolesektorn.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbets- eller projektledning och av att leda utvecklingsarbete.
Arbetet ställer höga krav på datorvana inkluderande kunskaper i Microsoft 365. Meriterande är kunskap i till exempel Ladok, Canvas, NyA, Gudok, Retendo samt andra utbildningsrelaterade system som Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola använder.
Rollen kräver att du har förmåga att självständigt planera och driva ditt arbete. Som person är du prestigelös, lösningsorienterad, serviceinriktad, professionell och har hög integritet. Arbetet kännetecknas av återkommande arbetstoppar och kräver god förmåga att planera och prioritera arbetsuppgifter inom givna tidsramar. Du behöver vara noggrann och ha ett strukturerat arbetssätt. Samtidigt ser vi gärna att du har en flexibel, öppen och nyfiken inställning eftersom verksamheten ständigt utvecklas framåt. I ditt arbete har du kontakter både internt och externt, något som ställer krav på god samarbetsförmåga, servicekänsla och förmåga att utrycka dig väl i tal och skrift. Att du kommunicerar på både engelska och svenska är en nödvändighet då vi verkar i en internationell miljö.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning i form av ett vikariat på heltid till och med 2027-02-28. Startdatum för anställningen sker enligt överenskommelse.
Övrigt
Vi kan erbjuda varierande och stimulerande arbetsuppgifter på en dynamisk arbetsplats med internationell prägel. Här finns goda möjligheter till egen utveckling och förmånliga arbetsvillkor. Verksamheten arbetar aktivt för en trivsam arbetsmiljö där medarbetare ges möjlighet till delaktighet.
Kontaktuppgifter för anställningen
Kontaktuppgifter för anställningen Jenny Andersson Vaughan, biträdande administrativ chef, 031-772 65 31, jenny.andersson.vaughan@cse.gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-02-02
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Individuell löneinplacering
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Detta är ett heltidsjobb.
Göteborgs universitet
Göteborgs universitet
9692968