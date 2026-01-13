Utbildningskoordinator med planeringsfokus - Trollhättan
2026-01-13
Vill du bidra till att utbildningar håller hög kvalitet och att rätt kompetens finns på plats i organisationen? Nu finns möjlighet till ett spännande konsultuppdrag som utbildningskoordinator i ett tidsbegränsat föräldravikariat Uppdraget passar dig som gillar struktur, planering och samarbete och som vill ha en central roll i utbildningsverksamheten.
Om rollen
Som utbildningskoordinator ansvarar du för både långsiktig och kortsiktig planering samt schemaläggning av utbildningar. Du arbetar nära både interna och externa samarbetspartners och har en viktig roll i att utveckla och kvalitetssäkra utbildningsprocesserna Rollen innebär många kontaktytor och kräver god framförhållning, tydlig kommunikation och ett lösningsorienterat arbetssätt.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Självständigt planera och schemalägga utbildningar med fokus på kvalitet och effektiv resursanvändning
Ha löpande dialog och samordning med externa utbildningsleverantörer och interna utbildare
Boka utbildare, inhämta offerter och säkerställa upplägg, tider och resurser
Säkerställa att lokaler, teknik, material och praktiska detaljer som fika är på plats
Hantera deltagaradministration såsom inbjudningar, listor, bekräftelser och närvarouppföljning
Administrera utbildningsdokumentation samt följa upp kvalitet genom utvärderingar och förbättringsåtgärder
Bidra till och driva förbättringar inom utbildningsplanering och leverantörssamverkan Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom pedagogik, HR, administration eller liknande
Dokumenterad erfarenhet av planering och schemaläggning av utbildningar
Erfarenhet av arbete med externa leverantörer och interna utbildare
Mycket god organisatorisk och administrativ förmåga
God kommunikativ förmåga och vana av att samordna flera intressenter
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande med erfarenhet av SAP, planeringsverktyg och digitala utbildningsplattformar eller LMS
Vi erbjuderDu erbjuds ett stimulerande konsultuppdrag i en professionell och utvecklingsorienterad miljö där du får möjlighet att påverka och vidareutveckla arbetssätt och utbildningsprocesser, i nära samarbete med engagerade kollegor och experter
Om uppdragetOmfattning: HeltidPlats: TrollhättanStartdatum: 2026-03-02Slutdatum: 2026-07-03
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
