Utbildningschef till Motivera
2025-08-28
Motivera Sverige AB är ett utbildningsföretag som växer och utvecklas snabbt på en expansiv marknad. Motivera erbjuder utbildnings- och utvecklingsmöjligheter till medarbetare och organisationer i hela Sverige. I vårt erbjudande ingår både utbildningar, e-learning, digitalt stödsystem och konsulttjänster. Vår verksamhet kännetecknas av både professionalism, omtanke och en familjär kultur. Vi är ett ISO-certifierat utbildningsföretag med 30 års erfarenhet i branschen där vi utbildat och väglett företag och medarbetare.
Motivera söker en utbildningschef med ansvar för att leda, utveckla och kvalitetssäkra utbildningsverksamheten. Rollen fokuserar på kvalitet, kundanpassning, regelverk och ekonomisk hållbarhet.
I rollen ansvarar du för att leda, stötta och följa upp både interna instruktörer och underkonsulter. Du planerar och följer upp kompetensutveckling inom teamet, håller medarbetarsamtal samt rekryterar och introducerar ny personal och konsulter. Du säkerställer en effektiv utbildningsleverans genom att planera och samordna lokaler, maskiner och rätt kompetens för varje uppdrag. Du har också ansvar för att mäta och utvärdera utbildningskvalitet och deltagarnöjdhet. Rollen rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen. Placering är möjlig i antingen Uddevalla, Malmö eller Göteborg. Resor i tjänsten förekommer.
Ansvarsområden
Som utbildningschef ansvarar du för att leda, utveckla och kvalitetssäkra organisationens utbildningsverksamhet. Rollen innebär både strategiskt och operativt ansvar, med fokus på att säkerställa att utbildningarna håller hög kvalitet, möter kundernas behov, svarar mot relevanta regelverk och håller god ekonomi.
Du ansvarar för att:
Operativt leda utbildningsverksamheten mot verksamhetsmål, KPI:er, lönsamhetsnivå och kundkrav
Leda, stötta och utveckla personalen
Identifiera och genomföra förbättringar av utbildningsfunktionen på Motivera
Planera och följa upp att verksamheten bedrivs inom givna ekonomiska ramar.
Utveckla nya och befintliga utbildningar och utbildningsmaterial i samarbete med med relevanta funktioner
Säkerställa att utbildningarna håller hög kvalitet
Samverka med samarbetspartners och upphandla underleverantörer Kvalifikationer
Du som söker har relevant utbildning och yrkeserfarenhet med dokumenterade goda resultat. Du har också tidigare haft personalansvar, gärna inom ett tjänstebolag som verkar mot industrisektorn. Dina personliga egenskaper
Kommunikativ och empatisk
Målinriktad och lösningsorienterad
Trivs i operativt arbete ("hands-on"/doer)
Strukturerad och självständig
Samarbetsorienterad Om företaget
