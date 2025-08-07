Utbildningschef
2025-08-07
Hos oss får du möjlighet att arbeta nära verksamheten, leda genom andra och skapa förutsättningar för både pedagogisk och organisatorisk utveckling.
Vi söker en strategisk och engagerad ledare som vill vara med och forma framtidens utbildning.
Om arbetsplatsen
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
I Lerums kommun arbetar sedan länge i en förvaltning med ett starkt fokus på invånarna för att skapa en framgångsrik kommun där det är gott att leva, nu och i framtiden. Det innebär att vi är flexibla, vågar prova, vågar förändra i en omvärld med snabba växlingar. Lerums kommun är en förvaltning och vi som arbetar inom kommunen är alla viktiga pusselbitar för att det ska fungera och för att vi ska nå resultat för helheten. Ett prioriterat uppdrag är också att se över skolstrukturen för att få ett helhetsgrepp om behoven.
Vi söker nu en utbildningschef som vill ansvara för det värdefulla arbete som genomförs inom sektorn utbildning och barnomsorg, med cirka 1700 medarbetare består av verksamheter inom förskola, grundskola, gymnasiet, vuxenutbildning, stöd och utveckling samt administration. Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Som utbildningschef i vår kommun får du en nyckelroll i att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och unga att växa, lära och lyckas. Du är direkt underställd kommundirektören och ingår i förvaltningsledningen, där du tillsammans med engagerade kollegor leder, samordnar och utvecklar hela utbildningsverksamheten - från strategiska beslut till verklig förändring i klassrummen.
Du är den som sätter riktningen utifrån politiska beslut och kommunens långsiktiga mål. Med ett passionerat och tydligt ledarskap driver du pedagogisk utveckling som verkligen gör skillnad - för elever, medarbetare och hela kommunens framtid.
Ditt uppdrag är både brett och djupt:
* Du säkrar att verksamheten når sina mål, håller hög kvalitet och följer lagar och styrdokument.
* Du skapar en trygg och inspirerande arbetsmiljö där ledarskap, organisation och styrning utvecklas i takt med samhället.
* Du tar täten i utbildningssektorns digitala transformation och visar vägen mot en modern och hållbar framtid.
Vi söker dig som trivs i en roll där samverkan, dialog och förändringsledning är nyckeln till framgång. Du bygger starka relationer - med politiker, kollegor och externa aktörer - och ser kraften i ett gemensamt ansvar för utbildningens utveckling.
Kvalifikationer
Vi söker en trygg och engagerad ledare med erfarenhet av strategiskt förändringsarbete. Ditt ledarskap präglas av tillit, delaktighet och ett prestigelöst förhållningssätt. Du skapar en kultur där medarbetare växer, tar ansvar och utvecklas - och där kvalitet, resultat och samarbete går hand i hand.
Du har ett helhetsperspektiv, god samarbetsförmåga och bygger relationer genom tydlig kommunikation och förtroende. Du har relevant akademisk utbildning och gedigen erfarenhet av att leda skolverksamhet i en politiskt styrd organisation. Du har också god pedagogisk insikt och ett starkt engagemang för barn och ungas lärande.
Tjänsten omfattas av säkerhetsprövning enligt gällande regelverk.
Vi förväntar oss att våra chefer som ledare agerar autentiskt, föredömligt med personlig omtanke och har förmågan att inspirera och motivera dem vi leder.
I Lerums kommun arbetar vi med utvecklande ledarskap och därför får du som chef hos oss en grundutbildning samt vidareutveckling inom ramen för kommunens Ledarskapsplattform. Se våra ledare berätta mer om ledarskapsutvecklingen: https://lerum.se/ledarskapsutveckling
Ledarskapsplattformen ska ge dig som chef och ledare rätt förutsättningar för ditt uppdrag. Du som tillsvidareanställd chef i Lerums kommun ges en unik möjlighet att utveckla dig med hjälp av modeller samt arbeta med hur du kan förbättra hela ditt ledarskap och dina ledarskapsbeteenden, oavsett din erfarenhetsnivå.
Chefer i Lerums kommun förväntas formulera en egen personlig utvecklingsplan som bygger på det utvecklande ledarskapet.
Om oss
Kommunens arbete ska kännetecknas av hållbarhet, kreativitet och inflytande. Vi arbetar för att hitta de bästa lösningarna för helheten, för invånarna, för företagarna, för besökarna.
Inom kommunens verksamheter arbetar cirka 3 200 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens drygt 43 000 invånare.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Kommunens medarbetare ska ha en god arbetsmiljö som främjar möjligheter att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner som friskvård och personalstöd.
Kontaktperson
I denna rekrytering samarbetar Lerums kommun med Jefferson Wells. För frågor om tjänsten, kontakta Marie Gutke 070-377 54 27 alt marie.gutke@jeffersonwells.se
.
